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Basketbol: Pınar Protein Kupası

Basketbolda Pınar Protein Kupası'nın ikinci gününde Pınar Karşıyaka, Bosna Hersek temsilcisi Igokea'yı 74-69 yendi.

20.09.2019 21:28Basketbol: Pınar Protein Kupası
Basketbolda Pınar Protein Kupası'nın ikinci gününde Pınar Karşıyaka, Bosna Hersek temsilcisi Igokea'yı 74-69 yendi.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ilk periyot Igokea'nın 20-19 üstünlüğüyle tamamlanırken, devre 35-35 eşitlikle geçildi. Üçüncü periyodu 60-53 önde bitiren Pınar Karşıyaka, müsabakadan 74-69 galip ayrıldı.
Pınar Karşıyaka'da 18 sayı ile oynayan Tony Taylor en skorer isim oldu. Igokea'da ise Vaughn Rashad 17 sayı ile mücadele etti.
Turnuva, yarın saat 16.00'daki Pınar Karşıyaka-Arel Üniversitesi Büyükçekmece maçıyla tamamlanacak.

Pınar Karşıyaka, Bosna - Hersek, basketbol, Karşıyaka, Spor

Kaynak: AA

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