Basketbol Şampiyonlar Ligi: Banvit: 62 - Ucam Murcia: 63

Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu 7. hafta maçında Banvit
, sahasında konuk ettiği İspanyol ekibi Ucam Murcia
'ya 62-63 mağlup oldu.
Salon: Banvit Kara Ali Acar
Hakemler: Lorenzo Baldini
xx, Boris Krejic xx, Wojciech Liszka xx
Banvit: Alex Perez xxx 14, Devin Oliver
x 4, Ercan Osmani x 2, Tolga Geçim
xx 7, Jordan Morgan xxx 10, Şehmus Hazer xx 8, Ragıp Berke Atar xx 4, Mckenzie Moore xxx 13
Başantrenör: Ahmet Gürgen
Ucam Murcia: Alex Urtasun xx 10, Charlon Kloof x 8, Damjan Rudez xx 5, Brad Oleson xxx 10, Emanuel Cate xx 6, Marcos Delia xx 8, Kevin Tumba x 3, Sadiel Rojas x 6, Askia Booker xx 7
Başantrenör: Javi Juarez
1. Periyot: 21-22 (Ucam Murcia lehine)
Devre: 33-42 (Ucam Murcia lehine)
3. Periyot: 47-51 (Ucam Murcia lehine) - İSTANBUL
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