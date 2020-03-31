Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Basketbol Şampiyonlar Ligi, eylül sonunda sekizli final planlıyor

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin (BCL) 30 Mart Pazartesi günü video konferans yoluyla gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında BCL;

31.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:40
Basketbol Şampiyonlar Ligi, eylül sonunda sekizli final planlıyor
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin (BCL) 30 Mart Pazartesi günü video konferans yoluyla gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında BCL; oyuncuların, antrenörlerin, yetkililerin ve taraftarların sağlığı ve güvenliğini korumak amacıyla, Mart-Mayıs 2020 arasında oynanması planlanmış olan ancak oynanamayan tüm maçları Eylül sonu/Ekim 2020 başına erteleme kararı aldı.
BCL'nin 30 Mart Pazartesi günü video konferans yoluyla gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında BCL; oyuncuların, antrenörlerin, yetkililerin ve taraftarların sağlığı ve güvenliğini korumak amacıyla, Mart-Mayıs 2020 arasında oynanması planlanmış olan ancak oynanamayan tüm maçları Eylül sonu/Ekim 2020 başına erteleme kararı aldı.
BCL Yönetim Kurulu, koronavirüs salgını ve turnuvalar üzerindeki etkisi ile ilgili devam eden durumu kapsamlı bir şekilde tartıştı ve 12 Mart tarihinde alınan ve 26-27 Mart 2020 tarihlerinde FIBA Merkez Kurulu tarafından onaylanan karar uyarınca, BCL sezonunun FIBA'nın tüm müsabakalarının askıya alınması kararını kaldırması durumunda devam etmesi için aşağıdaki maddeleri ön koşullar olarak belirledi:
Oyuncuların, antrenörlerin, görevlilerin ve taraftarların sağlığını korumak ve güvenliğini garanti etmek için: spor faaliyetlerine, bu sezona devam eden takımların ülkelerinin ilgili kamu makamları tarafından izin verilmiş olması;
Adil rekabeti korumak için: spor aktivitelerinin devam etmesine izin verildiğinde, oyuncuların yeterli antrenman süresine sahip olması;
Maçların operasyonlarının uygun şekilde organize edilmesi için: yurt dışı seyahat kısıtlamalarının kaldırılması;
Oyuncular, taraftarlar ve ortaklar için en iyi koşulları sağlamak amacıyla: BCL şampiyonunun belirleneceği zirve etkinliğinin taraftarların katılımı ile düzenlenmesi.
BCL sezonunun tamamlanması için yukarıdaki koşulların makul bir şekilde karşılanamayacağı göz önüne alındığında, BCL Yönetim Kurulu oy birliğiyle, 2019-20 sezonunu Sekizli Final ile devam ettirerek sonuçlandırma kararı aldığını açıkladı. Sekizli Finalin, 30 Eylül-4 Ekim 2020 tarihlerinde tek maçlı eleme usulüne göre oynanması planlandı.
Etkinliğin ev sahibi ve yeri ile turnuvaya ilişkin diğer ayrıntılar daha sonra duyurulacak.
Son 16 Turu'nun tamamlanması için oynanması gereken iki maç (JDA Dijon ile Nizhny Novgorod ve Iberostar Tenerife ve Filou Oostende maçları), teyit edilecek bir tarihte Sekizli Final öncesinde oynanacak. Konu ile ilgili detaylar ilerleyen günlerde açıklanacak.
(İHA)
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: basketbol, Eylül, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Basketbol Şampiyonlar Ligi, eylül sonunda sekizli final planlıyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Yaşlı teyze, masumane davranışıyla kendisini büyük riske attı Haberler
Yaşlı teyze, masumane davranışıyla kendisini büyük riske attı
TMSF’den ’Biz bize yeteriz Türkiyem’ kampanyasına 20 milyonluk destek Haberler
TMSF'den "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına 20 milyonluk destek
Savunma Sanayi’den Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya 10 milyonluk destek Haberler
Savunma Sanayi'den Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 10 milyonluk destek
Koronadan haberleri yok! ABD, Amişleri broşürle bilgilendirdi Haberler
Koronadan haberleri yok! ABD, Amişleri broşürle bilgilendirdi
Bu kentimizde ’Evde kal’ uyarılarını kimse dikkate almıyor Haberler
Bu kentimizde 'Evde kal' uyarılarını kimse dikkate almıyor
Kovid-19’dan korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi Haberler
Kovid-19'dan korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi
Valilik, muhteşem doğa görsellerini paylaşıp ’Evde kal’ çağrısı yaptı Haberler
Valilik, muhteşem doğa görsellerini paylaşıp "Evde kal" çağrısı yaptı
Avrupa’da koronavirüs kaynaklı en genç ölüm yaşandı Haberler
Avrupa'da koronavirüs kaynaklı en genç ölüm yaşandı

Son Dakika Güncel Haberleri

15:58: Antalya'daki kontrol noktalarında "Kovid-19" denetimi yapılıyor (2) - Haber 15:58: LGS sorularının müfredat ve kazanımları yayımlandı - Haber 15:58: Kdz. Ereğli'de yollar ilaçlı su ile yıkanıyor - Haber 15:58: 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye ödemeler yarın başlıyor - Haber 15:58: Korkuteli Belediye Meclisi Üyelerinden "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek - Haber 15:36: Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu - Haber 15:26: 83 yaşındaki kadın, kendisini riske atıp maaşını getiren görevliyi alnından öptü - Haber 14:54: Yakınları, koronavirüse yenik düşen kişinin tabutuna son kez dokundu - Haberler 14:52: 'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı - Haber 14:42: Virüs salgınından korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi - Haber 14:34: Test sonucu negatif çıkan karantinadaki umreciler, evlerine dönüyor - Haber