Basketbol şampiyonlar ligi'nde perde açılıyor

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu yarın oynanacak 8 karşılaşma ile başlayacak.
Basketbolda Euroleague ve Eurocup'ın ardından bir diğer organizasyon olan Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak karşılaşmalarla perde açılacak. Sekizer takımlı 4 grupta toplam 32 ekibin mücadele edeceği turnuvaya bu sezon 4 Türk kulübü katılıyor. A Grubu'nda mücadele edecek olan Türk Telekom, ilk maçına yarın saat 19.45'te deplasmanda İsrail temsilcisi Hapoel Holon karşısında çıkacak. Gaziantep Basketbol ise sezonun ilk maçında yarın sahasında Yunanistan temsilcisi Peristeri'yi konuk edecek. Beşiktaş Sompo Sigorta ise D Grubu'ndaki ilk maçında yarın saat 19.45'te deplasmanda PAOK ile mücadele edecek. B Grubu'nda yer alan TEKSÜT Bandırma ise ilk maçında Çarşamba günü İsrail temsilcisi Hapoel Jerusalem'i saat 19.30'da kendi evinde ağırlayacak.
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın fikstürü şu şekilde:
15 Ekim Salı
19.00 Gaziantep Basketbol - Peristeri
19.00 VEF Riga - KK Mornar
19.00 Neptunas - Brindisi
19.30 PAOK - Beşiktaş Sompo Sigorta
19.45 Hapoel Holon - Türk Telekom
21.00 Rasta Vechta - Anwil Wloclawek
21.00 Strasbourg - Oostende
21.30 Tenerife - Nizhny Novgorod
16 Ekim Çarşamba
19.30 CEZ Nymburk - Brose Baskets Bamberg
19.30 AEK - Pau Orthez
19.30 TEKSÜT Bandırma - Hapoel Jerusalem
21.00 Dijon - Falco Szombathely
21.00 Telekom Baskets Bonn - Zaragoza
21.30 Manresa - Torun
21.30 Dinamo Sassari - Lietkabelis
21.30 San Pablo Burgos - Antwerp Giants