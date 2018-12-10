Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Temsilcilerimiz Almanlara Karşı

Banvit deplasmanda MHP Riesen Ludwigsburg'a konuk olurken, Beşiktaş Sompo Japan medi Bayreuth'u Akatlar Spor Salonu'nda ağırlayacak.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda sekizinci maçlar bu hafta oynanacak. D Grubu'nda beşinci sırada bulunan Beşiktaş Sompo Japan, Alman ekibi medi Bayreuth ile 11 Aralık Salı günü oynayacak. Siyah-beyazlı ekip geride kalan yedi haftada üç galibiyet alarak 10 puanla, beşinci sırada bulunuyor. Beşiktaş'a konuk olacak Alman temsilcisi ise 10 puana sahip olmasına rağmen averaj üstünlüğü ile Beşiktaş'ın bir sıra üzerinde yer alıyor. Siyah-beyazlılar grubun ilk maçında Alman rakibi Bayreuth'u deplasmanda 78-70 mağlup etmeyi başarmıştı.

A Grubu'nda üçüncü sırada yer alan Banvit, grupta son sırada yer alan MHP Riesen Ludwigsburg'la deplasmanda 12 Aralık Çarşamba günü karşılaşacak. 11 puana sahip olan Banvit, geride kalan yedi haftada dört galibiyet almayı başardı. A Grubu'nun açılış maçında rakibini evinde ağırlayan Banvit, ilk maçı 89-76 kazanmıştı.

Beşiktaş – medi Bayreuth maçı 11 Aralık Salı 20.00'da Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak. Banvit – MHP Riesen Ludwigsburg karşılaşması da 12 Aralık Çarşamba 22.00'da Tivibu Spor ekranlarında olacak.