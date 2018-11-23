'Basketbol Sohbetleri' Kayseri Ted'deydi

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu
ile Hüseyin Beşok ve Kerem Tunçeri
ile 15 yaşından beri arkadaş olduklarını hatırlatan TBF CEO'su Onan, "Hepimiz elimizden geldiği kadar basketbola hizmet etmeye çalışıyoruz. Basketbolu Anadolu'nun her yerinde daha çok sevdirelim istiyoruz. Herkesin basketbol topuna elinin değmesini arzuluyoruz. Sizlerle buluştuğumuz bu panellerin yanı sıra Haydi Sahaya gibi projelerimizle bu hedefimiz doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Gençler Ligi ve Abdi İpekçi
yerine yapılacak dev tesisin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Onan, iki projenin de basketbolun geleceği için çok önemli olduğunu vurguladı. Kayseri TED Koleji'ni gezdiklerini ve gördükleri modern tesisler nedeniyle çok mutlu oldukları ifade eden TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok da, gençlerden bu imkanları kullanarak kendilerini geliştirmelerini istedi. Panel, öğrencilerin soruları ile sona erdi.