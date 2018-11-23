23 Kasım 2018, 19:32
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'Basketbol Sohbetleri' Kayseri Ted'deydi

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Anadolu illerinde gerçekleştirilen ve o bölgelerdeki sorunların dinlenmesini, çözüm önerilerinin birlikte bulunmasının amaçlandığı 'Basketbol Sohbetleri'nin geçtiğimiz günlerdeki durağı Kayseri oldu.

Kayseri TED Koleji'nde düzenlenen etkinliklere TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Beşok ve Aydın Şerbetçioğlu, TBF CEO'su Ömer Onan, TBF Medya ve İletişim Direktörü Barış Kuyucu katılırken, paneli gazetemizin basketbol yazarı Ümit Avcı yönetti. 
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile Hüseyin Beşok ve Kerem Tunçeri ile 15 yaşından beri arkadaş olduklarını hatırlatan TBF CEO'su Onan, "Hepimiz elimizden geldiği kadar basketbola hizmet etmeye çalışıyoruz. Basketbolu Anadolu'nun her yerinde daha çok sevdirelim istiyoruz. Herkesin basketbol topuna elinin değmesini arzuluyoruz. Sizlerle buluştuğumuz bu panellerin yanı sıra Haydi Sahaya gibi projelerimizle bu hedefimiz doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Gençler Ligi ve Abdi İpekçi yerine yapılacak dev tesisin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Onan, iki projenin de basketbolun geleceği için çok önemli olduğunu vurguladı. Kayseri TED Koleji'ni gezdiklerini ve gördükleri modern tesisler nedeniyle çok mutlu oldukları ifade eden TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok da, gençlerden bu imkanları kullanarak kendilerini geliştirmelerini istedi. Panel, öğrencilerin soruları ile sona erdi.
Türkiye Bisiklet Federasyonu,basketbol,Kayseri

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