Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Osman Sinan İşgüder, Ozan Çakar, Sinem Tetik

Anadolu Efes: Doğuş Balbay 5, Beaubois 22, Tolga Geçim 14, Singleton, Dunston 11, Buğrahan Tuncer 2, Sertaç Şanlı 8, Yiğitcan Saybir 10, Ömer Can İlyasoğlu, Micic 6, Anderson 13, Mustafa Kurtuldum 2

OGM Ormanspor: Warren 10, Kloof 12, Dorukhan Engindeniz 10, Cevher Özer 12, Kikanovic 26, Caner Ercan 11, Kadir Bayram, Babic, Tuna Han Dikmen, Barış Ömer Erlim 1, Hasan Karabulut, Mert Alemdar

1. Periyot: 27-19

Devre: 49-43

3. Periyot: 79-61

Beş faulle çıkan: 39.16 Sertaç Şanlı (Anadolu Efes)

Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında OGM Ormanspor'u konuk eden son şampiyon Anadolu Efes, sahadan 93-82 galip ayrıldı.

Mücadeleye Beaubois ve Tolga Geçim'in basketleriyle başlayan Anadolu Efes, ilk periyotta üç sayı çizgisinin gerisinde ve boyalı alanda etkili oldu. OGM Ormanspor, hızlı hücumlarla rakibine karşılık verse de lacivert-beyazlılar ilk çeyreği 27-19 önde geçti.

İkinci çeyrek karşılıklı sayılara sahne olurken, OGM Ormanspor boyalı alandan bulduğu basketlerle rakibinin farkı açmasına izin vermedi. İlk yarının son bölümünde Dorukhan Engindeniz, Kikanovic ve Warren ile skor üreten Ankara temsilcisi, devrenin bitimine 5 saniye kala farkı 3 sayıya indirdi: 46-43. Son hücumda zor pozisyonda Anderson'la üç sayılık basket kaydeden Anadolu Efes, soyunma odasına 49-43 üstün gitti.

İkinci yarıya OGM Ormanspor top kayıplarıyla başladı. Beaubois ve Dunston'ın basketleriyle tempoyu yükselten Anadolu Efes, 27. dakikada farkı 14 sayıya çıkardı: 69-55. Oyundan düşen rakibi karşısında kolay sayılar bulmaya devam eden lacivert-beyazlılar, son çeyreğe de 79-61 önde girdi.

Final periyodunda yerli oyuncu rotasyonuna giden Anadolu Efes, farkı 31. dakikada 20 sayıya yükseltti: 81-61. Kalan sürede peş peşe basketler bulan OGM Ormanspor karşısında skor üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, karşılaşmayı 93-82 kazandı.

Anadolu Efes'te Beaubois 22 sayıyla galibiyette başrol oynarken, Tolga Geçim 14, Anderson 13 sayı kaydetti.

OGM Ormanspor'da ise Kikanovic 26 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Cevher Özer ve Kloof'un 12'şer sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Kaynak: AA