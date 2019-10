Basketbol Süper Ligi

Salon: Ülker Spor ve EtkinlikHakemler: Alper Altuğ Köselerli, Can Mavisu, Musa Kazım ÇetinFenerbahçe Beko : Sloukas 9, de Colo 21, Datome 9, Kalinic 14, Williams 14, Melih Mahmutoğlu 9, Ali Muhammed, Ahmet Düverioğlu 8, Berkay CandanGaziantep Basketbol : Sanders 12, Vasiliauskas 9, Murat Göktaş, Crawford 11, Hagins 20, Can Uğur Öğüt 10, Orhan Haciyeva 3, İsmail Cem Ulusoy 2, Metehan Akyel 2, Erol Can Çinko 61. Periyot: 23-17Devre: 39-413. Periyot: 60-61Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Gaziantep Basketbol'u 84-75 yendi.Sarı-lacivertli ekip, ligde 2. galibiyetini elde etti. Gaziantep temsilcisi ise ilk yenilgisini yaşadı.Karşılaşmanın başında iki ekip de boyalı alandan sayı üretmekte zorluk çekerken Fenerbahçe Beko, üç sayılık basketlerle 6. dakikayı 12-8 üstün geçti. Hagins'le pota altından sayılar bulan Gaziantep Basketbol karşısında sarı-lacivertli ekip, de Colo'nun iç ve dış atışlardan arka arkaya kaydettiği basketlerle üstünlüğünü sürdürdü ve ilk çeyreği 23-17 önde tamamladı.İkinci çeyrekte Fenerbahçe Beko'ya kolay sayı şansı vermeyen Gaziantep Basketbol, Can Uğur Öğüt ve Sanders'in dış atışlardan kaydettiği sayılarla 17. dakikada ilk kez öne geçti: 34-36. Gaziantep temsilcisi, Vasiliauskas'ın çeyreğin son saniyesinde kaydettiği üç sayılık basketle, soyunma odasına 41-39 üstün gitti.İkinci yarıya hücumda kötü başlayan Fenerbahçe Beko karşısında Can Uğur Öğüt'le arka arkaya sayılar üreten Gaziantep Basketbol, 25. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 45-53. Rakip yarı sahada pres yaparak Gaziantep Basketbol'a kolay sayı şansı vermeyen Fenerbahçe Beko, de Colo'nun sayılarıyla farkı 1 sayıya kadar indirse de Gaziantep temsilcisi, son çeyreğe 61-60 önde girdi.Son çeyrek karşılıklı sayılarla başladı. Üstünlüğün birçok kez el değiştirdiği çeyrekte Gaziantep Basketbol, Sanders'in üç sayılık basketiyle 34. dakikada farkı 3'e taşıdı: 67-70. Çabuk toparlanan Fenerbahçe Beko, Ahmet Düverioğlu'nun pota altından kaydettiği sayılarla farkı kapattı ve 36. dakikada yeniden öne geçti: 71-70. Son bölümleri çekişmeli geçen karşılaşmada de Colo'nun dış atışlardan arka arkaya kaydettiği sayılarıyla skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, sahadan 84-75 galip ayrıldı.Karşılaşma, Fenerbahçe Beko'nun cezası nedeniyle seyircisiz oynandı. Öte yandan müsabakayı, Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy da takip etti.