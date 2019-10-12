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Basketbol Süper Ligi

Salon: ŞahinbeyHakemler: Mehmet Karabilecen, Ozan Çakar, Polat ParlakGaziantep Basketbol: Hagins 8, Orhan Aydın Hacıyeva 5, Crawford 16, Vasiliauskas 3, Sanders 7, Can Uğur Öğüt 5, İsmail Cem Ulusoy 5, Jelovac 5, Erol Can Çinko 2, Metehan Akyel 13.

12.10.2019 17:48Basketbol Süper Ligi
Salon: Şahinbey
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ozan Çakar, Polat Parlak
Gaziantep Basketbol : Hagins 8, Orhan Aydın Hacıyeva 5, Crawford 16, Vasiliauskas 3, Sanders 7, Can Uğur Öğüt 5, İsmail Cem Ulusoy 5, Jelovac 5, Erol Can Çinko 2, Metehan Akyel 13.
TOFAŞ: Muhaymin Mustafa, White 3, Phillip 2, Lojeski 9, Williams 16, Berkan Durmaz 24, Berk İbrahim Uğurlu 5, Barış Ermiş 17, Muhsin Yaşar 5, Mejia
1. Periyot: 21-17
Devre: 35-35
3. Periyot: 55-59
Beş faulle çıkanlar: 30.46 Hagins (Gaziantep Basketbol)
Basketbol Süper Ligi 3. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 81-69 mağlup etti.
İlk periyot karşılıklı basketlerle başladı. Periyodun son saniyelerinde Crawford'un bulduğu 3 sayılık basketle ev sahibi ilk çeyreği 21-17 önde tamamladı. İkinci periyotta iki takım da savunmasını artırınca soyunma odasına 35-35 eşitlikle girildi.
Üçüncü periyotta konuk takım temposunu arttırarak, bulduğu sayılarla final periyoduna 59-55 önde girdi.
Son periyotta etkisini arttıran Bursa temsilcisi, arka arkaya bulduğu basketlerle farkı açtı. Farkın kapanmasına izin vermeyen TOFAŞ, karşılaşmadan 81-69 galip ayrıldı.

Can Uğur Öğüt, Orhan Aydın, Ozan Çakar, basketbol, Spor

Kaynak: AA

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