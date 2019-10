Basketbol Süper Ligi

Salon: Sinan ErdemHakemler: Mehmet Keseratar, Kerem Baki, Ali KöseoğluGalatasaray Doğa Sigorta : Jones 3, Harrison 8, Göksenin Köksal 12, Auguste 14, Whittington 12, Ege Arar, Can Korkmaz 13, Caner Erdeniz, Yiğit Arslan 10, Moore 2Beşiktaş Sompo Sigorta: Theodore 6, Gotcher, Birkan Batuk 12, Burak Can Yıldızlı 12, Samet Geyik 2, İsmet Akpınar 5, McAdoo 8, Durisic 9, Ömer Utku Al 2, McKissic 91. Periyot: 21-16Devre: 37-323. Periyot: 48-52Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında yapılan derbide Galatasaray Doğa Sigorta, sahasında Beşiktaş Sompo Sigorta'yı 74-65 mağlup etti.Bu sonuçla Galatasaray Doğa Sigorta, ligde 2. galibiyetini aldı. Beşiktaş Sompo Sigorta ise 2. mağlubiyetini yaşadı.Karşılaşmaya pota altından sayılar bularak başlayan Beşiktaş Sompo Sigorta, 3. dakikayı 6-2 önde geçti. Ardından Whittington'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle etkili olan ve 8-0'lık seri yakalayan Galatasaray Doğa Sigorta, 5. dakikada 4 sayılık avantaj yakaladı: 10-6. Kalan bölümde konuk takımın Birkan Batuk, McKissic ve Ömer Utku Al ile bulduğu sayılara Harrison, Can Korkmaz, Auguste ve Yiğit Arslan ile yanıt veren Galatasaray Doğa Sigorta, ilk çeyreği 21-16 önde tamamladı.İkinci periyodun başında ev sahibi takım Yiğit Arslan ile etkili oldu, Beşiktaş Sompo Sigorta ise pota altından kaydettiği sayılarla farkın açılmasını engelledi. Galatasaray Doğa Sigorta, Moore'un boyalı alandan kazandırdığı basketle 15. dakikayı 30-24 önde geçti. Birkan Batuk'un skor yükünü üstlendiği Beşiktaş Sompo Sigorta karşısında Göksenin Köksal ile 3 sayı çizgisinin gerisinden ve boyalı alandan sayılar bulan Galatasaray Doğa Sigorta, soyunma odasına 37-32 üstün gitti.Üçüncü çeyreğe iyi başlayan ve 9-2'lik seri yakalayan Beşiktaş Sompo Sigorta, Burak Can Yıldızlı'nın 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 24. dakikada öne geçti: 39-41. Skor üstünlüğünün birçok kez el değiştirdiği bölümde Galatasaray Doğa Sigorta, Harrison ve Yiğit Arslan ile sayı üretti, konuk takım ise Burak Can Yıldızlı, McKissic ve Theodore ile potaya gitti. Beşiktaş Sompo Sigorta, Theodore'un son saniyede hızlı hücumdan kaydettiği basketle final periyoduna 4 sayılık avantajla girdi: 48-52.Dördüncü periyotta hücumda daha iyi organize olan ve rakibine sert savunma uygulayan Galatasaray Doğa Sigorta, Can Korkmaz, Göksenin Köksal ve Auguste'ın sayılarıyla 10-0'lık seri yakaladı ve 34. dakikada skoru 58-52'ye getirdi. Ev sahibi takım, bu çeyrekte iyi bir oyun ortaya koyan Auguste'ın pota altından kaydettiği sayılarla 37. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 66-55. Oyundan kopmayan Beşiktaş Sompo Sigorta, 8-0'lık seri yakalayarak 39. dakikada farkı 3'e çekti: 66-63. Son bölümde Göksenin Köksal ve Harrison ile 3 sayı çizgisinin gerisinden kritik basketler bulan Galatasaray Doğa Sigorta, karşılaşmadan 74-65 galip ayrıldı.Galatasaray taraftarından Mehmetçiğe destekSarı-kırmızılı taraftarlar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na destekte bulundu.Taraftarlar, müsabakadan önce açtıkları "Ordumuz olsun daim muzaffer" ve "1974 Kıbrıs Barış Harekatı. 2019 Barış Pınarı Harekatı." pankartlarıyla Mehmetçiğe destek verdi.Öte yandan derbiyi Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve sarı-kırmızılı futbol takımının oyuncularından Marcao da takip etti.