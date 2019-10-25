Basketbol Süper Ligi 5. hafta heyecanı

ING Basketbol Süper Ligi'nde 5. hafta Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ karşılaşmasıyla başlayacak.
Basketbol Süper Ligi'nde 5. hafta heyecanı yarın, 27 Ekim Pazar ve 28 Ekim Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Haftanın açılış maçında Bahçeşehir Koleji, TOFAŞ'ı ağırlayacak. Bu hafta derbi heyecanı da yaşanacak ve Galatasaray, Sinan Erdem Spor
Salonu'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek. Anadolu Efes, deplasmanda Bursasspor ile karşılaşacakken, hafta İTÜ Basket - Ormanspor mücadelesiyle sona erecek.
Basketbol Süper Ligi 5. hafta programı ise şöyle:
Yarın
13.00 Bahçeşehir Koleji - TOFAŞ
15.15 Gaziantep Basketbol-Pınar Karşıyaka
17.30 Afyon Belediyespor - Beşiktaş
20.00 Bursaspor - Anadolu Efes
27 Ekim Pazar
13.00 Büyükçekmece Basketbol - Bandırma
15.15 Galatasaray - Fenerbahçe
17.30 Türk Telekom - Darüşşafaka
28 Ekim Pazartesi
20.00 İTÜ Basket - OGM Ormanspor
(İHA)