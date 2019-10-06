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Basketbol Süper Ligi: Afyon Belediye: 78 - Türk Telekom: 82

Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Türk Telekom, deplasmanda karşılaştığı Afyon Belediyespor'u 82-78 mağlup etti.

06.10.2019 17:39Basketbol Süper Ligi: Afyon Belediye: 78 - Türk Telekom: 82
Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Türk Telekom, deplasmanda karşılaştığı Afyon Belediyespor'u 82-78 mağlup etti.

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Osman Sinan İşgüder xx, Mehmet Serdal Ünal xx, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu xx

Afyon Belediyespor: Sinan Sağlam x, Benjamin Crawford xx 7, Davis JR xxx 20, James Aldridge xx 5, Talib Zanna xxx 15, Çağan Aydın x, Erdin Gülaslan xx 9, Ali Ulaş Peker x, Burak Eşlik x 3, Gregor Hrovat xxx 18, Fırat Alemderoğlu x, Ali Tuncer x

Türk Telekom: Johnson xxx 14, Hunter xx 14, Metin Türen x 3, Moustaphal Fall xxx 16, Campbell JR xx 9, Mustafa Baygül xx 9, Polat Kaya x, Şafak Edge x 2, Ercan Bayrak x, Egemen Güven xx 4, Berkay Taşkıran x, Gregory Wltjer xxx 11

1. Periyot: 15-28 (Türk Telekom lehine)

Devre: 35-48 (Türk Telekom lehine)

3. Periyot: 61-60 (Afyon Belediye lehine) - AFYONKARAHİSAR

Türk Telekom, Afyon, Spor

Kaynak: İHA

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