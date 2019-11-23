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Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 88 - Büyükçekmece: 73

Basketbol Süper Ligi 9. hafta karşılaşmasında Gaziantep Basketbol evinde konuk ettiği Büyükçekmece'yi son iki periyottaki etkili oyunuyla 88-73 mağlup etti.

23.11.2019 15:01 | Son Güncelleme: 23.11.2019 15:12Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 88 - Büyükçekmece: 73
Süper Ligi 9. hafta karşılaşmasında Basketbol evinde konuk ettiği 'yi son iki periyottaki etkili oyunuyla 88-73 mağlup etti.

Bu sonuçla Gaziantep Basketbol ligde üçüncü galibiyetini alarak puanını 12 yaptı. Büyükçekmece ise ligde yedinci mağlubiyetini aldı. Gaziantep Basketbol'da Ivan Buva ve Crawford attıkları 21'er sayı ile maçın en skorer isimleri olurken Büyükçekmece'de ise Eldridge 17 sayı attı.

Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Fatih Arslanoğlu xx, Altuğ Köselerli xx, Ayşenur Yazıcıoğlu xx

Gaziantep Basketbol: İsmail Cem Ulusoy xx 6, Orhan Haciyeva xx 9, Crawford xxx 21, Vasiliauskas xx 8, Jelovac xx 9, Sanders xx 9, Ivan Buva xxx 21, Murat Göktaş, Batuhan Dikmen x 3, Metehan Akyel x 2

Başantrenör: Nenad Markovıc

Büyükçekmece: Robert Upshaw xx 10, Kenny Hayes xxx 16, Andrew Andrews xxx 13, Mert Celep, Osiris Eldridge xxx 17, Uğur Hortum x 6, Deniz Kılıçlı x 2, Kaan Sarıaslan x 5, Jeremy Saffold x 4

Başantrenör: Serhat Şehit

1. Periyot: 18-23 (Büyükçekmece lehine)

Devre: 36-38 (Büyükçekmece lehine)

3. Periyot: 69-52 (Gaziantep Basketbol lehine) - GAZİANTEP

Büyükçekmece, basketbol, Gaziantep, Spor

Kaynak: İHA

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