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Basketbol Süper Ligi'nde 2 maç TRT'den yayınlanacak!

TBF, Basketbol Süper Ligi'nde 2 maçın şifresiz olarak TRT'den yayınlanacağını açıkladı. Bu hafta, 6 Ekim'deki Pınar Karşıyaka-Arel Üniversitesi ve 7 Ekim'deki Beşiktaş Sompo Sigorta-Anadolu Efes mücadelesi TRT'den naklen yayınlanacak.

04.10.2019 17:45

TBF, her hafta belirlenecek iki Süper Lig maçının TRT'den yayınlanacağını açıkladı. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Avrupa'nın en değerli ligleri arasında gösterilen Basketbol Süper Ligi karşılaşmaları Tivibu Spor'dan yayınlanmaya devam ederken, her hafta belirlenen 2 maç, TRT Spor ekranlarından da canlı olarak yayınlanacak. Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Tivibu Spor ve TRT Spor ekranlarından ortak yayınla basketbolseverlerle buluşacak maçlar şu şekilde:

06.10.2019

13.00 Pınar Karşıyaka – Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol

07.10.2019

20.00 Beşiktaş Sompo Sigorta – Anadolu Efes

Ligin diğer haftalarında TRT Spor'dan yayınlanacak maçların programı ise daha sonra duyurulacak."

Basketbol Süper Ligi'nde 2 maç TRT'den yayınlanacak!

Türkiye Bisiklet Federasyonu, basketbol, Spor

YORUMLAR(5)
KÖLN:artik maclari sadece zenginler izleyecek
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ADINIZI YAZIN:artik maclari sadece zenginler izleyecek
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İSTEK:SAYIN TİVİBU VE TRT YETKİLİLERİNDEN BASKETBOL SEVER OLARAK BİR TALEBİM VAR. TALEBİM İSE ŞUDUR, SAYIN YETKİLİLER ÜÇ BÜYÜKLERİN YANİ FB, GS, BJK NİN KENDİ ARALARINDAKİ DERBİ MAÇLARINI BU SENE ŞİFRESİZ OLARAK VERMENİZİ RİCA EDİYORUM.
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SİLİFKELİ3:Yabancıyla maç şifreli olurmu hic Galatasaray maçını şifreli veriyor PSG ile ayıp türk futbolunun ayip i milli takımında şifreli verin bari tam olsun
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BJK:HER KES ÖZÜNE DÖNECEK , HER KES KÖYÜNE DÖNECEK
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