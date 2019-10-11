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Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı

Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasındaki derbide Galatasaray Doğa Sigorta ile Beşiktaş Sompo Sigorta, yarın karşılaşacak.

11.10.2019 11:00Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı
Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasındaki derbide Galatasaray Doğa Sigorta ile Beşiktaş Sompo Sigorta, yarın karşılaşacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.30'da başlayacak. Müsabaka, TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.
Sezona başkent deplasmanında Türk Telekom karşısında yaşadığı yenilgiyle başlayan Galatasaray Doğa Sigorta, 2. haftada konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Ligin ilk haftasında Bahçeşehir Koleji'ni yenerek sezona galibiyetle başlayan Beşiktaş Sompo Sigorta ise 2. haftada ağırladığı Anadolu Efes karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
İki takım arasında geçen sezon ligde yapılan iki maçı da Galatasaray Doğa Sigorta kazanmıştı.
İki ekip, son olarak eylül ayında düzenlenen Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği Mehmet Baturalp Turnuvası'nda karşı karşıya gelmiş, sarı-kırmızılılar parkeden 68-67 galip ayrılmıştı.

Galatasaray, Beşiktaş, Sigorta, Spor

Kaynak: AA

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