Basketbol
Süper Ligi'nde ilk hafta Büyükçekmece
Basketbol- Darüşşafaka
karşılaşması ile start alacak.
Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta heyecanı yarın, 29 Eylül Pazar ve 30 Eylül Pazartesi oynanacak maçlarla başlayacak. Haftanın açılış maçında Büyükçekmece Basketbol ile Darüşşafaka karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Türk Telekom'a, Beşiktaş da Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak. Fenerbahçe ligin yeni takımı İTÜ ile deplasmanda mücadele edecek, haftanın kapanışında ise Anadolu Efes, Ormanspor'u ağırlayacak.
Basketbol Süper Ligi'nde ilk haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
13.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol - Darüşşafaka
15.15 Türk Telekom - Galatasaray Doğa Sigorta
17.30 TS Bandırma BK - Pınar Karşıyaka
29 Eylül Pazar:
13.00 Bursaspor - Tofaş
15.15 Gaziantep Basketbol - Afyon Belediyesi
17.30 Bahçeşehir Koleji - Beşiktaş Sompo Sigorta
20.00 Sigortam.net İTÜ - Fenerbahçe Beko
30 Eylül Pazartesi:
20.00 Anadolu Efes - OGM Ormanspor - İSTANBUL