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Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta heyecanı

Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta Büyükçekmece Basketbol-Darüşşafaka karşılaşması ile start alacak.

27.09.2019 13:02Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta heyecanı
Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta Büyükçekmece Basketbol- Darüşşafaka karşılaşması ile start alacak.

Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta heyecanı yarın, 29 Eylül Pazar ve 30 Eylül Pazartesi oynanacak maçlarla başlayacak. Haftanın açılış maçında Büyükçekmece Basketbol ile Darüşşafaka karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Türk Telekom'a, Beşiktaş da Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak. Fenerbahçe ligin yeni takımı İTÜ ile deplasmanda mücadele edecek, haftanın kapanışında ise Anadolu Efes, Ormanspor'u ağırlayacak.

Basketbol Süper Ligi'nde ilk haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

13.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol - Darüşşafaka

15.15 Türk Telekom - Galatasaray Doğa Sigorta

17.30 TS Bandırma BK - Pınar Karşıyaka

29 Eylül Pazar:

13.00 Bursaspor - Tofaş

15.15 Gaziantep Basketbol - Afyon Belediyesi

17.30 Bahçeşehir Koleji - Beşiktaş Sompo Sigorta

20.00 Sigortam.net İTÜ - Fenerbahçe Beko

30 Eylül Pazartesi:

20.00 Anadolu Efes - OGM Ormanspor - İSTANBUL

Büyükçekmece, Darüşşafaka, basketbol, Spor

Kaynak: İHA

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