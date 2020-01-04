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Basketbol Süper Ligi: OGM Ormanspor: 72 - Beşiktaş Sompo Sigorta: 80

Türkiye ING Basketbol Süper Ligi'n 15. haftasında OGM Ormanspor, Beşiktaş Sompo Sigorta'ya 80-72 mağlup oldu.

04.01.2020 19:31 | Son Güncelleme: 04.01.2020 19:37 Basketbol Süper Ligi: OGM Ormanspor: 72 - Beşiktaş Sompo Sigorta: 80
ING Basketbol Süper Ligi'n 15. haftasında OGM Ormanspor, Sompo 'ya 80-72 mağlup oldu.

Salon: Ankara Arena

Hakemler: Yener Yılmaz xx, Kerem Baki xx, Semih Vural xx

OGM Ormanspor: Kloof x 5, Kikanovic xxx 17, James x 1, Cevher Özer xx 10, Warren xxx 26, Mert Alemdar x, Caner Ercan x, Kadir Bayram, Babic xx 10, Dorukhan Engindeniz x 3

Başantrenör: Korhan Aydanarığ

Beşiktaş Sompo Sigorta: Gotcher xx 12, Ömer Utku Al x 1, Mckissic xxx 19, Oğuz Savaş xx 6, Durisic xx 7, Sebahattin Can Göndür, İsmet Akpınar xxx 19, Samet Geyik xx 14, Burak Can Yıldızlı x 2, Ege Cem Sun

Başantrenör: Burak Bıyıktay

1. Periyot: 26-20 (OGM Ormanspor lehine)

Devre: 43-45 (Beşiktaş lehine)

3. Periyot: 58-67 (Beşiktaş lehine) - ANKARA

Beşiktaş, Türkiye, Sigorta, Spor

Kaynak: İHA

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