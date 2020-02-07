Kütahya
'da düzenelen Küçük Kızlar Basketbol
Şampiyonası'nda Emet
Ashaboğlu İlkokulu Basketbol
Takımı şampiyon oldu.
Ashaboğlu İlkokul Müdürü Mustafa Tanrıver, yaptığı açıklamda, "Okul sporları kapsamında ilçemizi temsil eden Küçük Kızlar Basketbol
takımımız il birincisi olmuştur. Emeği geçen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre'ye, İlce Genclik ve Spor
Müdürü Umut Işık'a, Basketbol
Antrenörümüze ve bedeb eğitimi öğretmenimize ve bize bu gururu yaşatan öğrencilerimize teşekkür ediyorum . Okul basketbol takımımıza bölge müsabakalarında başarılar diliyorum" dedi. - KÜTAHYA