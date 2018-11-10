10 Kasım 2018, 21:43
»»

Basketbol: Tekerlekli Sandalye Süper Ligi

Basketbol: Tekerlekli Sandalye Süper Ligi

Salon: 90. YılHakemler: Engin Serdar Meylani, Buminhan Çelik, İ. Bülent ÖzçelikYOSK: Ahmet İkizoğlu 16, Khwaled 8, Eyüp Atırıcıoğlu 17, Ömer Gürkan 12, Serra Uzun, Bayram Eren, Saif İmad Sahar, Meysam Parsa, Elanur KılıçAltınordu Belediyesi: Ferda Sekmen 18, Adem Kurucu 12, Anıl Cevat Temiz...

Salon: 90. Yıl

Hakemler: Engin Serdar Meylani, Buminhan Çelik, İ. Bülent Özçelik

YOSK: Ahmet İkizoğlu 16, Khwaled 8, Eyüp Atırıcıoğlu 17, Ömer Gürkan 12, Serra Uzun, Bayram Eren, Saif İmad Sahar, Meysam Parsa, Elanur Kılıç

Altınordu Belediyesi: Ferda Sekmen 18, Adem Kurucu 12, Anıl Cevat Temiz 9, Ertan Korkmaz 7, İmdat Yalçın 4, Şuayip Kablan 6, İlbey Tuna 2, Umut Ünar 5

1. Periyot: 12-9

Devre: 24-27

3. Periyot: 35-43

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Altınordu Belediyesi, deplasmanda Yalova Ortopedikler'i 63-53 mağlup etti. Eyüp
10 Kasım 2018 Cumartesi 21:43



YORUMLAR