Basketbol: Tekerlekli Sandalye Süper Ligi

Salon: 90. Yıl
Hakemler: Engin Serdar Meylani, Buminhan Çelik, İ. Bülent Özçelik
YOSK: Ahmet İkizoğlu 16, Khwaled 8, Eyüp
Atırıcıoğlu 17, Ömer Gürkan 12, Serra Uzun, Bayram Eren
, Saif İmad Sahar, Meysam Parsa, Elanur Kılıç Altınordu Belediyesi
: Ferda Sekmen 18, Adem Kurucu 12, Anıl Cevat Temiz 9, Ertan Korkmaz 7, İmdat Yalçın 4, Şuayip Kablan 6, İlbey Tuna 2, Umut Ünar 5
1. Periyot: 12-9
Devre: 24-27
3. Periyot: 35-43
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Altınordu Belediyesi, deplasmanda Yalova
Ortopedikler'i 63-53 mağlup etti.
Eyüp
10 Kasım 2018 Cumartesi 21:43