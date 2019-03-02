02 Mart 2019, 21:03
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Basketbol: Tekerlekli Sandalye Süper Ligi

Basketbol: Tekerlekli Sandalye Süper Ligi

Salon: Yalova Atatürk Hakemler: Engin Serdar Meylani, Tuğba Durnaoğlu, Recep Serkan Gülenç YOSK: Ahmet İkizoğlu 11, Serra Uzun 2, Eyüp Atırcıoğlu 6, Ömer Gürkan 22, Bayram Eren 6, Saif İmad Alhamid, Meysam Parsa, Amir Alipoor Beşiktaş: Kaan Dalay 4, Bülent Yılmaz 6, Uğur Toprak 14, Deniz Acar...

Salon: Yalova Atatürk


Hakemler: Engin Serdar Meylani, Tuğba Durnaoğlu, Recep Serkan Gülenç


YOSK: Ahmet İkizoğlu 11, Serra Uzun 2, Eyüp Atırcıoğlu 6, Ömer Gürkan 22, Bayram Eren 6, Saif İmad Alhamid, Meysam Parsa, Amir Alipoor


Beşiktaş: Kaan Dalay 4, Bülent Yılmaz 6, Uğur Toprak 14, Deniz Acar 8, Ferit Gümüş 10, Kemal Kaan Şafak 18, Cafer Yumuk 4, Yasemin Güler, Suphiye Dağ 2, Ahmet Dedehan Ürkmez, Muharrem Aktaş 14, İlhan Tuncay 14

1.Periyot: 10-28

Devre: 24-51

3.Periyot: 27-73

Garanti Bankası Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yalova Ortopedikler Spor Kulübü'nü (YOSK) 94-47 mağlup etti. Spor
Kaynak: AA


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