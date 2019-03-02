Basketbol: Tekerlekli Sandalye Süper Ligi

Salon: Yalova
Atatürk
Hakemler: Engin Serdar Meylani, Tuğba Durnaoğlu, Recep Serkan
Gülenç
YOSK: Ahmet İkizoğlu 11, Serra Uzun 2, Eyüp
Atırcıoğlu 6, Ömer Gürkan 22, Bayram Eren
6, Saif İmad Alhamid, Meysam Parsa, Amir Alipoor Beşiktaş
: Kaan
Dalay 4, Bülent Yılmaz
6, Uğur Toprak 14, Deniz Acar
8, Ferit Gümüş
10, Kemal Kaan Şafak 18, Cafer Yumuk 4, Yasemin Güler, Suphiye Dağ 2, Ahmet Dedehan Ürkmez
, Muharrem Aktaş 14, İlhan Tuncay 14
1.Periyot: 10-28
Devre: 24-51
3.Periyot: 27-73 Garanti Bankası
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yalova Ortopedikler Spor Kulübü'nü (YOSK) 94-47 mağlup etti.
Spor
Kaynak: AA