Salon: Audi
Dome
Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya
), Milos Koljensic (Karadağ
), Robert Vyklicky (Çekya) Bayern Münih
: Jovic 4, Dedovic 16, Booker 18, Lucic 8, Barthel 12, Dangubic 6, Koponen 16, Radosevic 4, Lo 13, Williams
7, Hobbs 9, King 3 Darüşşafaka Tekfen
: McCallum 4, Kidd 4, Brown 10, Evans 20, Eric 9, Kartal Özmızrak
4, Muhammed Baygül, Berk Demir 4, Doğuş
Özdemiroğlu 5, Oğuz Savaş
, Peiners 7, Diebler 3
1. Periyot: 21-17
Devre: 54-35
3. Periyot: 87-50
Basketbol THY Avrupa
Ligi 6. hafta mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Almanya
temsilcisi Bayern Münih'e 116-70 yenildi.
Bu sonuçla Bayern Münih organizasyondaki 3. galibiyetini alırken, Darüşşafaka Tekfen ise 4'ü üst üste olmak üzere 5. mağlubiyetini yaşadı.
Audi,Karadağ,İspanya,Bayern Münih
08 Kasım 2018 Perşembe 23:50