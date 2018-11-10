Takımlar O G M AS YS Av. P 1. Real Madrid 6 6 0 563 457 106 12 2. CSKA Moskova 6 6 0 528 477 51 12 3. Fenerbahçe 6 5 1 517 477 40 11 4. Panathinaikos 6 4 2 511 474 37 10 5. AX Armani Exchange Olimpia Milan 6 4 2 513 487 26 10 6. Barcelona Lassa 6 4 2 484 464 20 10 7. Anadolu Efes 6 4 2 517 502 15 10 8. Bayern Münih 6 3 3 501 481 20 9 9. Zalgiris 6 3 3 474 474 0 9 10. Olympiakos 6 3 3 480 487 -7 9 11. Baskonia 6 2 4 471 468 3 8 12. Khimki 6 1 5 482 505 -23 7 13. Maccabi FOX 6 1 5 452 495 -43 7 14. Herbalife Gran Canaria 6 1 5 499 572 -73 7 15. Darüşşafaka Tekfen 6 1 5 436 528 -92 7 16. Buducnost VOLI 6 0 6 384 464 -80 6





10 Kasım 2018 Cumartesi 11:14



10 Kasım 2018 Cumartesi 11:14

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçlarının ardından Real Madrid ve CSKA Moskova, namağlup unvanını sürdürdü.Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 6. hafta maçları tamamlandı.Ligde bu sezon Türkiye'yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe ve Anadolu Efes haftayı galibiyetle kapatırken, Darüşşafaka Tekfen ise sahadan mağlup ayrıldı.İspanyol ekibi Real Madrid, deplasmanda İsrail'in Maccabi FOX takımını 87-66, Rusya temsilcisi CSKA Moskova ise İtalya'da AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı 90-85 yenerek yoluna kayıpsız devam etti.İspanyol ekibi Baskonia'ya konuk olan Fenerbahçe, sahadan 74-72 galip ayrılarak 5. galibiyetini aldı.Anadolu Efes, konuk olduğu İspanya'nın Herbalife Gran Canaria takımını 94-90 mağlup ederek sahadan 4. kez galip ayrıldı.Almanya'da karşılaştığı Bayern Münih'e 116-70'lik skorla farklı mağlup olan Darüşşafaka Tekfen ise organizasyondaki 5. yenilgisini yaşadı.SonuçlarBayern Münih (Almanya) - Darüşşafaka Tekfen: 116-70Maccabi FOX (İsrail) - Real Madrid (İspanya): 66-87AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - CSKA Moskova (Rusya): 85-90Herbalife Gran Canaria (İspanya) - Anadolu Efes: 90-94Khimki (Rusya) - Barcelona Lassa (İspanya): 80-87Buducnost VOLI (Karadağ) - Zalgiris (Litvanya): 60-72Panathinaikos (Yunanistan) - Olympiakos (Yunanistan): 93-80Baskonia (İspanya) - Fenerbahçe: 72-74Puan durumu