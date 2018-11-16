Anadolu Efes, Panathinaikos'u Evine Eli Boş Gönderdi: 78-62

THY Avrupa Liginin 7. haftasında Anadolu Efes, Panathinaikos'u 78-62 yendi. Lacivert-beyazlı ekip, bu sonuçla 5. galibiyetini elde etti. Yunan temsilcisi ise 3. kez sahadan mağlup ayrıldı. Müsabakaya Moerman ve Micic'in üç sayılık basketleriyle başlayan Anadolu Efes, 5. dakikayı 10-3 üstün geçti. Dunston'ın pota altından ürettiği sayılarla 8. dakikada farkı çift hanelere (15-5) çıkartan lacivert beyazlı ekip, ilk çeyreği 19-11 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin 12. dakikasında Panathinaikos farkı 5 sayıya (21-16) kadar indirse de savunmasını sertleştiren Anadolu Efes, Beaubois ve Simon'un dış atışlardan kaydettiği sayılarla 18. dakikada farkı 16 sayıya taşıdı: 40-24. Lacivert-beyazlı ekip, Pleiss'in sayılarıyla farkın kapanmasına izin vermedi ve soyunma odasına da 44-28 önde gitti.

EFES, MAÇIN BAŞINDAN SONUNA KADAR ÜSTÜN BİR OYUN SERGİLEDİ

İkinci yarı karşılıklı sayılarla başladı. Calathes ve Antetokounmpo'yla dış atışlardan sayılar bulan Panathinaikos karşısında boyalı alandan basketler üreten Anadolu Efes, 27. dakikayı 54-42 geride bıraktı. Lacivert-beyazlı ekip, final periyoduna 60-46 üstün girdi. Savunmaların sertleştiği son çeyrekte iki ekipte sayı bulmakta zorluk çekti. Anadolu Efes, Moerman'ın basketiyle 34. dakikayı 13 sayı ( 62-49) farkla üstün geçti. Micic'in dış atışlardan Beaubois ve Dunston'ın pota altından kaydettiği sayılarla farkı açtı ve sahadan 78-62 galip ayrıldı.

TARAFTARLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Lacivert-beyazlı taraftarlar, Panathinaikos ile oynanan müsabakaya yoğun ilgi gösterdi. Müsabakada salonun büyük bölümünü dolduran lacivert-beyazlı taraftarlar takımlarına destek oldu.