Takımlar O G M AS YS Av. P 1. Real Madrid 7 7 0 642 531 111 14 2. CSKA Moskova 7 7 0 621 556 65 14 3. Fenerbahçe 7 6 1 590 540 41 13 4. AX Armani Exchange Olimpia Milan 7 5 2 611 579 32 12 5. Anadolu Efes 7 5 2 595 564 31 12 6. Barcelona Lassa 7 5 2 560 540 20 12 7. Panathinaikos 7 4 3 517 502 15 11 8. Bayern Münih 7 3 4 580 574 6 10 9. Zalgiris 7 3 4 550 550 0 10 10. Olympiakos 7 3 4 552 560 -8 10 11. Baskonia 7 2 5 555 567 -12 9 12. Herbalife Gran Canaria 7 2 5 583 650 -67 9 13. Khimki 7 1 6 556 584 -28 8 14. Maccabi FOX 7 1 6 530 579 -49 8 15. Buducnost VOLI 7 1 6 483 548 -65 8 16. Darüşşafaka Tekfen 7 1 6 528 626 -98 8





17 Kasım 2018 Cumartesi 10:02



17 Kasım 2018 Cumartesi 10:02

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçlarının ardından Real Madrid ve CSKA Moskova, namağlup unvanlarını sürdürdü.Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 7. hafta maçları tamamlandı.İspanyol temsilcisi Real Madrid, sahasında Rus temsilcisi Khimki'yi mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Rus takımı CSKA Moskova da Almanya deplasmanında Bayern Münih'i yenerek 7'de 7 yaptı.Türk takımlarından Fenerbahçe ve Anadolu Efes, haftayı yine galibiyetle kapattı. Darüşşafaka Tekfen ise yenilgi serisini bozamadı.Fenerbahçe, zorlu Yunanistan deplasmanında Olympiakos'u 73-72 yenerek üst üste üçüncü, toplamda ise altıncı galibiyetini alarak haftayı üçüncü sırada bitirdi.Anadolu Efes de bir diğer Yunan rakibi Panathinaikos'la sahasında karşılaştı. Rakibini 16 sayı farkla 78-62 yenen lacivert-beyazlılar, beşinci galibiyetini elde ederek haftayı beşinci sırada tamamladı.Darüşşafaka Tekfen ise Avrupa Ligi'ndeki kötü gidişatını sürdürdü. Sahasında İtalyan ekibi AX Armani Exchange Olimpia Milan'a 98-92 yenilerek üst üste beşinci yenilgisini yaşadı. Tek galibiyette kalan yeşil-siyahlılar, haftayı 16. ve son sırada kapattı.SonuçlarDarüşşafaka Tekfen - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 92-98Buducnost VOLI (Karadağ) - Baskonia (İspanya): 99-84Olympiakos (Yunanistan) - Fenerbahçe: 72-73Real Madrid (İspanya) - Khimki (Rusya): 79-74Anadolu Efes - Panathinaikos (Yunanistan): 78-62Zalgiris (Litvanya) - Barcelona Lassa (İspanya): 85-88 (Uzatmada)Bayern Münih (Almanya) - CSKA Moskova (Rusya): 79-93Herbalife Gran Canaria (İspanya) - Maccabi FOX (İsrail): 84-78Puan durumu