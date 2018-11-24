Takımlar O G M AS YS Av. P 1. Real Madrid 9 8 1 814 695 119 17 2. Fenerbahçe 9 8 1 764 698 66 17 3. CSKA Moskova 9 8 1 799 735 64 17 4. Anadolu Efes 9 7 2 778 729 49 16 5. AX Armani Exchange Olimpia Milan 9 6 3 784 759 25 15 6. Barcelona Lassa 9 6 3 720 696 24 15 7. Panathinaikos 9 5 4 726 708 18 14 8. Olympiakos 9 5 4 712 705 7 14 9. Bayern Münih 9 4 5 731 720 11 13 10. Zalgiris 9 3 6 719 720 -1 12 11. Baskonia 9 3 6 731 737 -6 12 12. Khimki 9 3 6 725 736 -11 12 13. Buducnost VOLI 9 2 7 665 725 -80 11 14. Herbalife Gran Canaria 9 2 7 733 828 -95 11 15. Maccabi FOX 9 1 8 677 743 -66 10 16. Darüşşafaka Tekfen 9 1 8 695 819 -124 10

24 Kasım 2018 Cumartesi 12:44



24 Kasım 2018 Cumartesi 12:44

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında rakiplerine yenilen Real Madrid ve CSKA Moskova, namağlup unvanlarını kaybetti.Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 9. hafta maçları tamamlandı.İspanyol ekibi Real Madrid, deplasmanda Rusya temsilcisi Olympiakos'a 88-83 mağlup olarak namağlup unvanını kaybetmesine rağmen averajla liderliğini sürdürdü. Rus takımı CSKA Moskova ise Karadağ deplasmanında Buducnost VOLI'ye 93-92 kaybederek ilk mağlubiyetini aldı.Fenerbahçe, deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi FOX'u 74-70'lik skorla yenerek 8. galibiyetini elde etti ve averajla CSKA Moskova'yı geçerek, 2. sıraya yükseldi.Türk derbisinde Anadolu Efes, konuk olduğu Darüşşafaka Tekfen'i 93-88 mağlup ederek ligde 7. galibiyetine ulaştı ve 4. sıradaki yerini korudu. Ligde tek galibiyeti bulunan Darüşşafaka Tekfen ise son sırada kalmaya devam etti.SonuçlarDarüşşafaka Tekfen - Anadolu Efes: 88-93Olympiakos (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya): 88-83Maccabi FOX (İsrail) - Fenerbahçe: 70-74Herbalife Gran Canaria (İspanya) - Bayern Münih (Almanya): 74-89Zalgiris (Litvanya) - Khimki (Rusya): 83-84Baskonia (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan): 86-77Buducnost VOLI (Karadağ) - CSKA Moskova (Rusya): 93-92Barcelona Lassa (İspanya) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 90-80Puan durumu