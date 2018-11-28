Basketbol: THY Avrupa Ligi

Avrupa
basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY
Avrupa Ligi'nde heyecan, 10. hafta maçlarıyla devam edecek.
Türk temsilcileri Anadolu Efes
, Darüşşafaka Tekfen
ve Fenerbahçe
, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında İspanya
ekipleriyle karşılaşacak.
Ligde bir galibiyeti bulunan Darüşşafaka Tekfen, yarın evinde Herbalife Gran Canaria
ile karşılaşacak. Volkswagen
Arena'da oynanacak mücadele, saat 20.15'te başlayacak.
Dokuz haftada yedi galibiyet alan Anadolu Efes, 30 Kasım Cuma günü sahasında Baskonia
ile mücadele edecek. Sinan Erdem
Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.30'da oynanacak.
Sekiz galibiyete sahip geçen sezonun finalisti Fenerbahçe, Palau
Blaugrana'da cuma günü TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Barcelona Lassa
'ya konuk olacak.
Program
THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
20.15 Darüşşafaka Tekfen - Herbalife Gran Canaria
(İspanya)
21.00 Zalgiris (Litvanya
) - AX Armani Exchange Olimpia Milan
(İtalya
)
22.05 Maccabi FOX (İsrail
) - Bayern Münih
(Almanya
)
23.00 Real Madrid
(İspanya) - CSKA Moskova
(Rusya
)
30 Kasım Cuma:
20.00 Khimki
(Rusya) - Panathinaikos
(Yunanistan
)
20.30 Anadolu Efes - Baskonia (İspanya)
22.30 Olympiakos
(Yunanistan) - Buducnost VOLI (Karadağ
)
23.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Fenerbahçe
Anadolu Efes,İspanya,Avrupa,Türk Hava Yolları
28 Kasım 2018 Çarşamba 09:54