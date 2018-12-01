Basketbol THY Avrupa
Ligi'nin 10. haftasında yapılan maçların ardından Fenerbahçe
liderliğe yükseldi.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonuna 10. hafta maçlarıyla devam edildi.
Haftanın kapanış mücadelesinde İspanyol ekibi Barcelona Lassa
'ya konuk olan Fenerbahçe, rakibini 84-65 yenerek, 6'sı üste üste olmak üzere 9. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla averajla liderlik koltuğuna oturdu.
Avrupa Ligi'nde bu sezon iyi bir performans sergileyen Anadolu Efes
, sahasında İspanya
'nın Baskonia
takımını 96-85 mağlup etti. Üst üste 5, toplamda ise 8. galibiyetini alan lacivert-beyazlılar, haftayı averajla 4. sırada tamamladı.
Organizasyonda bu sezon tek galibiyeti bulunan Darüşşafaka Tekfen
ise kötü gidişe Herbalife Gran Canaria
karşısında da son veremedi. Konuk ettiği İspanyol temsilcisine 75-71 yenilen yeşil-siyahlılar, 8'i peş peşe olmak üzere 9. mağlubiyetini yaşayarak 16. ve son sırada kaldı.
Sonuçlar
Darüşşafaka Tekfen - Herbalife Gran Canaria
(İspanya): 71-75
Zalgiris (Litvanya
) - AX Armani Exchange Olimpia Milan
(İtalya
): 83-78
Maccabi FOX (İsrail
) - Bayern Münih
(Almanya
): 95-71 Real Madrid
(İspanya) - CSKA Moskova
(Rusya
): 88-93 Khimki
(Rusya) - Panathinaikos
(Yunanistan
): 76-68
Anadolu Efes - Baskonia (İspanya): 96-85 Olympiakos
(Yunanistan) - Buducnost VOLI (Karadağ
): 92-70
Barcelona Lassa (İspanya) - Fenerbahçe: 65-84
Puan durumu
Fenerbahçe,basketbol,Türk Hava Yolları,Avrupa
| Takımlar
| O
| G
| M
| AS
| YS
| Av.
| P
| 1. Fenerbahçe
| 10
| 9
| 1
| 848
| 763
| 85
| 19
| 2. CSKA Moskova
| 10
| 9
| 1
| 892
| 823
| 69
| 19
| 3. Real Madrid
| 10
| 8
| 2
| 902
| 788
| 114
| 18
| 4. Anadolu Efes
| 10
| 8
| 2
| 874
| 814
| 60
| 18
| 5. Olympiakos
| 10
| 6
| 4
| 804
| 775
| 29
| 16
| 6. AX Armani Exchange Olimpia Milan
| 10
| 6
| 4
| 862
| 842
| 20
| 16
| 7. Barcelona Lassa
| 10
| 6
| 4
| 785
| 780
| 5
| 16
| 8. Panathinaikos
| 10
| 5
| 5
| 794
| 784
| 10
| 15
| 9. Zalgiris
| 10
| 4
| 6
| 802
| 798
| 4
| 14
| 10. Khimki
| 10
| 4
| 6
| 801
| 804
| -3
| 14
| 11. Bayern Münih
| 10
| 4
| 6
| 802
| 815
| -13
| 14
| 12. Baskonia
| 10
| 3
| 7
| 816
| 833
| -17
| 13
| 13. Herbalife Gran Canaria
| 10
| 3
| 7
| 808
| 899
| -91
| 13
| 14. Maccabi FOX
| 10
| 2
| 8
| 772
| 814
| -42
| 12
| 15. Buducnost VOLI
| 10
| 2
| 8
| 715
| 817
| -102
| 12
| 16. Darüşşafaka Tekfen
| 10
| 1
| 9
| 766
| 894
| -128
| 11
01 Aralık 2018 Cumartesi 11:28