Darüşşafaka Tekfen, İsrail Temsilcisi Maccabi Fox'a Diş Geçiremedi!

THY Avrupa Liginin 11. haftasında Darüşşafaka, sahasında konuk ettiği Maccabi FOX'a 73-71 yenildi. Yeşil-siyahlılar, bu sonuçla üst üste 9, toplamda ise 10. kez sahadan yenik ayrıldı. Maccabi FOX ise 3. kez kazandı. Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 4. dakikası 6-6'lık eşitlikle geçildi. Oğuz Savaş'ın kenardan oyuna dahil olmasıyla tempoyu artıran Darüşşafaka Tekfen, Brown'ın üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 6. dakikayı 11-6 önde kapattı. Çeyreğin ikinci bölümünde Maccabi FOX'a savunmada karşılık vermekte zorlanan yeşil-siyahlılar, Douglas'la üç sayılık basket bulsa da birinci periyot 17-17 beraberlikle sonuçlandı.

DARÜŞŞAFAKA İLK YARIYI ÖNDE BİTİRDİ

Takımlar, ikinci çeyreğe dengeli başladı. İki ekibin de boyalı alandan sayılar bulduğu müsabakanın 13. dakikası 23-23 geride kaldı. Roll'la skor üreten Maccabi FOX'a Brown ve Peiners'in basketleriyle cevap veren Darüşşafaka Tekfen, 16. dakikayı 34-29 önde geçti. İlk yarının son anlarında savunmada uzun oyuncularıyla etkili olan yeşil-siyahlılar, soyunma odasına 42-36 üstün girdi.

İkinci yarıya Doğuş Özdemiroğlu ve Douglas'ın basketleriyle etkili başlayan Darüşşafaka Tekfen, top kayıpları yapan rakibi karşısında 24. dakikada farkı 13 sayıya çıkardı: 51-38. Temposu düşen yeşil-siyahlılar karşısında pota altından kolay sayılar bulan Maccabi FOX, 25. dakikada farkı 8 sayıya (53-45) indirdi. Boş atışlardan yararlanamayan konuk ekip karşısında Eric ile skor üreten Darüşşafaka Tekfen, 28. dakikada farkı yeniden açtı: 61-45. Yeşil-siyahlılar, üçüncü periyodu 62-51 önde tamamladı.

DAÇKA SONUNU GETİREMEDİ

Final periyoduna Wilbekin, O'Bryant ve Dibartolomeo ile üç sayı çizgisinin gerisinden peş peşe sayılar bularak başlayan Maccabi FOX, 34. dakikada farkı eritti: 65-63. Konuk ekip, skor üretmekte sorun yaşayan Darüşşafaka Tekfen karşısında 37. dakikada eşitliği yakaladı: 68-68. Savunmada da temposu düşen yeşil-siyahlılar, bitime 2 dakika 26 saniye kala 70-68 geriye düştü. Maccabi FOX, Wilbekin'ın üç sayılık basketiyle bitime 2 dakika kala farkı 5 sayıya çıkardı: 68-73. Maçın bitimine 9 saniye kala Roll'a çalınan sportmenlik dışı faulle McCallum serbest atış çizgisine giderken, bu oyuncu 2'de 1 isabet sağladı. Kenardan başlanan son hücumda McCallum ile sayı bulamayan Darüşşafaka Tekfen, 73-71 mağlup oldu.

WİLBEKİN'E PLAKET VE YÜZÜK VERİLDİ

Bu sezon Maccabi FOX forması giyen ABD asıllı milli oyuncu Scottie Wilbekin'e, karşılaşmadan önce plaket ve şampiyonluk yüzüğü verildi. Wilbekin, geçen sezon ULEB Avrupa Kupasını kazanan Darüşşafaka'da forma giymiş ve takımına şampiyonluk yolunda büyük katkı sağlamıştı.