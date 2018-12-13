Anadolu Efes, Olympiakos'a 88-81 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Anadolu Efes, ligdeki 4. mağlubiyetini alırken, Olympiakos 7. galibiyetini elde etti. Karşılaşmaya iyi başlayan Olympiakos, Milutinov ve Printezis'in pota altındaki etkili oyunuyla 5. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 12-2. Anadolu Efes, rakibine Motum ve Simon ile cevap vermeye çalışsa da ilk çeyrek Yunanistan temsilcisinin 25-12 üstünlüğüyle tamamlandı.

OLYMPİAKOS, MAÇIN İLK YARISINI ÖNDE BİTİRDİ

Anadolu Efes, müsabakanın ikinci çeyreğine Moerman ve Larkin'in üç sayılık basketleriyle 12. dakikada farkı tek hanelere (27-18) indirerek girdi. Dunston, Anderson ve Larkin'in basketleriyle 9-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 14. dakikada farkı 3 sayıya kadar indirdi: 27-24. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçildi ve Olympiakos soyunma odasına 48-46 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına da etkili başlayan lacivert-beyazlılar, Anderson ve Larkin'in basketleriyle 22. dakikada öne geçti: 50-51. Anadolu Efes'in Larkin, Micic ve Moerman ile bulduğu basketlere Spanoulis, Milutinov ve Papanikolaou ile cevap veren Olympiakos, 29. dakikada eşitliği sağladı: 65-65. Kalan bölümde Micic ile üç sayılık basket bulan lacivert-beyazlılar, son periyoda 68-65 üstün girdi.

ANADOLU EFES, SON PERİYOTTA KAYBETTİ

Son çeyreğe Larkin ve Simon'un basketleriyle başlayan Anadolu Efes, 32. dakikada farkı 7 sayıya yükseltti: 66-73. Spanoulis ve Printezis'in sayılarıyla toparlanan ev sahibi ekip, Toupane'in 34. dakikadaki üç sayılık basketiyle yeniden öne geçti: 74-73. Karşılıklı basketlerle devam eden mücadelede iki takım da birbirine üstünlük kuramazken, son 2 dakikaya Olympiakos, 83-79 önde girdi. Maçın son bölümünde skor üstünlüğünü ele alan ev sahibi, parkeden 88-81 galip ayrıldı.

MAÇIN EN SKORER İSMİ MİCİC OLDU

Maçın en skorer ismi Anadolu Efes formasıyla 24 sayı üreten Micic olurken, Larkin 20 sayıyla oynadı. Olympiakos'ta ise Toupane'nin 19 sayısı galibiyette önemli rol oynadı.