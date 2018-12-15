Basketbol THY Avrupa
Ligi'nin 12. haftasında yapılan maçların ardından Fenerbahçe
liderliğini sürdürdü.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonuna 12. hafta maçlarıyla devam edildi.
Haftaya lider giren Fenerbahçe, sahasında İtalya
temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan
'ı 92-85 yenerek üst üste 8'inci toplamda ise 11. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla ilk sıradaki yerini korudu.
Avrupa Ligi'nde bu sezon iyi bir performans sergileyen Anadolu Efes
ise haftayı mağlup kapattı. Deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos
'a 88-81 mağlup olan lacivert-beyazlılar, haftayı 4. basamakta tamamladı.
Organizasyonda bu sezon tek galibiyeti bulunan Darüşşafaka Tekfen
, kötü gidişe Panathinaikos
karşısında da son veremedi. Konuk olduğu Yunanistan
temsilcisine 75-67 mağlup olan yeşil-siyahlılar, 11. yenilgisini aldı ve son sıraya demir attı.
Sonuçlar
Olympiakos (Yunanistan) - Anadolu Efes: 88-81
CSKA Moskova
(Rusya
) - Khimki
(Rusya): 88-74
Fenerbahçe - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 92-85
Maccabi FOX (İsrail
) - Baskonia
(İspanya
): 79-81 Real Madrid
(İspanya) - Barcelona Lassa
(İspanya): 92-65 Bayern Münih
(Almanya
) - Zalgiris (Litvanya
): 88-84
Panathinaikos (Yunanistan) - Darüşşafaka Tekfen: 75-67 Herbalife Gran Canaria
(İspanya) - Buducnost VOLI (Karadağ
): 95-85
Puan durumu
| Takımlar
| O
| G
| M
| AS
| YS
| Av.
| Puan
| 1. Fenerbahçe
| 12
| 11
| 1
| 1021
| 917
| 104
| 23
| 2. Real Madrid
| 12
| 10
| 2
| 1078
| 935
| 143
| 22
| 3. CSKA Moskova
| 12
| 10
| 2
| 1053
| 973
| 80
| 22
| 4. Anadolu Efes
| 12
| 8
| 4
| 1037
| 986
| 51
| 20
| 5. Olympiakos
| 12
| 7
| 5
| 967
| 939
| 28
| 19
| 6. Panathinaikos
| 12
| 6
| 6
| 938
| 932
| 6
| 18
| 7. AX Armani Exchange Olimpia Milan
| 12
| 6
| 6
| 1033
| 1028
| 5
| 18
| 8. Bayern Münih
| 12
| 6
| 6
| 962
| 964
| -2
| 18
| 9. Barcelona Lassa
| 12
| 6
| 6
| 914
| 939
| -25
| 18
| 10. Zalgiris
| 12
| 5
| 7
| 969
| 961
| 8
| 17
| 11. Baskonia
| 12
| 5
| 7
| 973
| 985
| -12
| 17
| 12. Herbalife Gran Canaria
| 12
| 5
| 7
| 997
| 1070
| -73
| 17
| 13. Khimki
| 12
| 4
| 8
| 940
| 964
| -24
| 16
| 14. Maccabi FOX
| 12
| 3
| 9
| 924
| 966
| -42
| 15
| 15. Buducnost VOLI
| 12
|3
| 9
| 867
| 976
| -109
| 15
| 16. Darüşşafaka Tekfen
| 12
|1
| 11
| 904
| 1042
| -138
| 13
15 Aralık 2018 Cumartesi 10:32