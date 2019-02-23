Takımlar O G M AS YS Av. P 1. Fenerbahçe Beko 23 20 3 1920 1686 234 43 2. CSKA Moskova 23 18 5 2003 1847 156 41 3. Real Madrid 23 18 5 1979 1763 216 41 4. Anadolu Efes 23 15 8 1953 1830 123 38 5. Barcelona Lassa 23 14 9 1787 1738 49 37 6. AX Armani Exchange Olimpia Milan 23 12 11 1993 1962 31 35 7. Olympiakos 23 12 11 1776 1757 19 35 8. Baskonia 23 11 12 1857 1825 32 34 9. Bayern Münih 23 11 12 1797 1838 -41 34 10. Maccabi FOX 23 10 13 1827 1850 -23 33 11. Panathinaikos 23 10 13 1787 1827 -40 33 12. Khimki 23 9 14 1782 1825 -43 32 13. Zalgiris 23 9 14 1760 1796 -36 32 14. Herbalife Gran Canaria 23 6 17 1803 2021 -218 29 15. Buducnost VOLI 23 6 17 1716 1941 -225 29 16. Darüşşafaka Tekfen 23 3 20 1725 1959 -234 26





Kaynak: AA

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 23. haftanın ardından Fenerbahçe Beko, liderliğini sürdürdü.Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna 23. hafta maçlarıyla devam edildi.Ligde 22. hafta maçlarının ardından play-off'a kalmayı garantileyen Fenerbahçe Beko, bir diğer Türk temsilcisi Darüşşafaka Tekfen'i deplasmanda 97-75 mağlup etti. Bu sonuçla 20. galibiyetini alan sarı-lacivertli takım, liderliğini sürdürdü. İddiası bulunmayan Darüşşafaka Tekfen ise 3'ü üst üste olmak üzere 20. mağlubiyetini yaşayarak 16. ve son sırada kaldıAnadolu Efes, sahasında Yunanistan'ın Olympiakos takımına 75-65 üstünlük kurdu. Organizasyonda 15. kez sahadan galip ayrılan lacivert-beyazlı ekip, haftayı 4. sırada tamamladı.SonuçlarCSKA Moskova (Rusya) - Herbalife Gran Canaria (İspanya): 107-85Anadolu Efes - Olympiakos (Yunanistan): 75-65AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Maccabi FOX (İsrail): 87-83Barcelona Lassa (İspanya) - Baskonia (İspanya): 77-67Darüşşafaka Tekfen - Fenerbahçe Beko: 75-97Zalgiris (Litvanya) - Buducnost VOLI (Karadağ): 84-76Panathinaikos (Yunanistan) - Khimki (Rusya): 94-85Real Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya): 91-78Puan durumu