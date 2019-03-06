Basketbol: THY Avrupa Ligi

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Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 25. hafta maçlarıyla devam edecek.Türk temsilcileri Anadolu Efes, Darüşşafaka Tekfen ve Fenerbahçe Beko'nun yer aldığı THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında yarın ve 8 Mart Cuma günü 8 karşılaşma yapılacak.Avrupa Ligi'nde 21 galibiyete sahip lider Fenerbahçe Beko, yarın İspanya ekibi Real Madrid'e konuk olacak. Bu sezon çeyrek finali garantileyen geçen yılın finalisti iki takım, Wizink Center'da TSİ 23.00'te karşılaşacak.Ligde 3 galibiyetle iddiası bulunmayan Darüşşafaka Tekfen, yarın Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u ağırlayacak. Volkswagen Arena'da oynanacak mücadele, saat 20.15'te başlayacak.Şu ana kadar çıktığı 24 maçta 15 galibiyet alan 4. sıradaki Anadolu Efes, cuma günü sahasında İspanya ekibi Barcelona Lassa ile mücadele edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.30'da oynanacak.ProgramTHY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:Yarın:20.15 Darüşşafaka Tekfen - Panathinaikos (Yunanistan)21.00 Zalgiris (Litvanya) - Herbalife Gran Canaria (İspanya)22.30 Bayern Münih (Almanya) - Maccabi FOX (İsrail)23.00 Real Madrid (İspanya) - Fenerbahçe Beko8 Mart Cuma:20.00 CSKA Moskova (Rusya) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya)20.30 Anadolu Efes - Barcelona Lassa (İspanya)21.00 Buducnost VOLI (Karadağ) - Olympiakos (Yunanistan)22.30 Baskonia (İspanya) - Khimki (Rusya)