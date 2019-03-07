THY Avrupa Liginde Darüşşafaka, Panathinaikos'a 91-67 Mağlup Oldu

THY Avrupa Liginin 25. haftasında Darüşşafaka Tekfen, sahasında karşılaştığı Yunan ekibi Panathinaikos'a 91-67'lik skorla mağlup oldu. Bu sonuçla ev sahibi takım 22. kez sahadan yenik ayrıldı. Konuk ekip ise 12. galibiyetini elde etti. Karşılaşmaya pota altından bulduğu sayılarla başlayan Panathinaikos, 5. dakikayı 12-8 önde geçti. Darüşşafaka Tekfen, Douglas'ın tempoyu artırma çabalarına rağmen çeyrek boyunca pota altını savunmakta zorlandı. Yunanistan ekibi, ilk periyodu 20-17 üstün tamamladı.

DOĞUŞ İLK YARIDA FARKIN AÇILMASINI ENGELLEDİ

İkinci çeyreğe top kayıplarıyla başlayan Darüşşafaka Tekfen karşısında pota altından basketler bulmaya devam eden Yunanistan temsilcisi, 16. dakikada farkı 14 sayıya çıkardı: 40-26. Ev sahibi ekip, Eric ve Douglas'ın sayılarının yanı sıra kenardan oyuna dahil olan Doğuş Özdemiroğlu'nun etkili performansıyla farkın açılmasına engel olsa da Panathinaikos devreyi 46-37 önde kapattı.

İKİNCİ YARIDA FARKI ARTIRAN YUNAN EKİBİ KARŞILAŞMAYI 91-67 KAZANDI

İkinci yarı karşılıklı basketlerle başladı. Calathes'in etkili oyununa Douglas, Kidd ve Evans'ın sayılarıyla karşılık veren Darüşşafaka Tekfen, 26. dakikada farkı 6 sayıya düşürdü: 51-57. Çeyreğin son anlarında yeniden toparlanan Panathinaikos, final periyoduna 66-53 üstün girdi. Son çeyreğe de hücumda iyi başlayan Yunanistan ekibi, savunmada ritmini kaybeden Darüşşafaka Tekfen karşısında 36. dakikada farkı 28 sayıya kadar yükseltti: 85-57. Kalan sürede farkı koruyan Panathinaikos, maçı 91-67 kazandı.

Kaynak: AA