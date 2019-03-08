Basketbol: THY Avrupa Ligi

Fenerbahçe Beko
Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa
Ligi'nin 25. haftasında İspanyol kulübü Real Madrid
'e 101-86 yenildi.
Çeyrek finale yükselmeyi garantileyen ekipler arasındaki mücadelede, puan tablosunun 3. sırasındaki Real Madrid, lider Fenerbahçe Beko'yu ağırladı.
Başkent Madrid'deki Wizink Center'da oynanan maçın ilk çeyreğinde 27-25 üstünlük sağlayan Real Madrid, soyunma odasına da 52-45 önde gitti.
3. periyotta farkı 16 sayıya (77-61) çıkaran Real Madrid, sahadan 101-86 galip ayrıldı.
Ev sahibi ekibi galibiyete, 21 sayı atan Randolph ve 17 sayı, 10 asistle oynayan Llull taşıdı.
Fenerbahçe'de Sloukas 15, Vesely ve Guduric 12'şer sayı kaydetti.
Real Madrid, 19. galibiyetini, bu sezon potasında ilk kez 100 sayı gören Fenerbahçe Beko ise 4. mağlubiyetini aldı.
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Kaynak: AA