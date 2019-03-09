Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında lider Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımına 101-86 yenildi.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna 25. hafta müsabakalarıyla devam edildi.
Çeyrek finale yükselmeyi garantileyen ekipler arasındaki mücadelede, puan tablosunun 3. sırasındaki Real Madrid, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 101-86 mağlup ederken, İspanyol temsilcisi 19. galibiyetini aldı. Bu sezon potasında ilk kez 100 sayı gören sarı-lacivertliler ise 4. mağlubiyetini yaşadı.
Anadolu Efes, konuk ettiği İspanyol ekibi Barcelona Lassa'yı 92-70 yendi. Normal sezonun ilk yarısında rakibine deplasmanda 15 sayıyla (80-65) kaybeden lacivert-beyazlılar, bu karşılaşmadan 22 sayı (92-70) farkla galip ayrılarak ikili averajda üstünlüğü ele geçirdi.
Puan cetvelinde son sırada yer alan Darüşşafaka Tekfen ise sahasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a 91-67 mağlup oldu.
Sonuçlar
Darüşşafaka Tekfen - Panathinaikos (Yunanistan): 67-91
Zalgiris (Litvanya) - Herbalife Gran Canaria (İspanya): 98-64
Bayern Münih (Almanya) - Maccabi FOX (İsrail): 70-77
Real Madrid (İspanya) - Fenerbahçe Beko: 101-86
CSKA Moskova (Rusya) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 101-95
Anadolu Efes - Barcelona Lassa (İspanya): 92-70
Buducnost VOLI (Karadağ) - Olympiakos (Yunanistan): 76-89
Baskonia (İspanya) - Khimki (Rusya): 104-86
Puan Durumu
Fenerbahçe, basketbol, Avrupa, Türk Hava Yolları, Spor
| Takımlar
| O
| G
|M
| AS
| YS
| Av.
| P
| 1. Fenerbahçe Beko
| 25
| 21
| 4
| 2090
| 1853
| 237
| 46
| 2. CSKA Moskova
| 25
| 20
| 5
| 2201
| 2023
| 178
| 45
| 3. Real Madrid
| 25
| 19
| 6
| 2150
| 1926
| 224
| 44
| 4. Anadolu Efes
| 25
| 16
| 9
| 2111
| 1984
| 127
| 41
| 5. Barcelona Lassa
| 25
| 15
| 10
| 1934
| 1900
| 34
| 40
| 6. Baskonia
| 25
| 13
| 12
| 2041
| 1984
| 57
| 38
| 7. AX Armani Exchange Olimpia Milan
| 25
| 13
| 12
| 2178
| 2151
| 27
| 38
| 8. Olympiakos
| 25
| 13
| 12
| 1946
| 1930
| 16
| 38
| 9. Maccabi FOX
| 25
| 12
| 13
| 1981
| 1978
| 3
| 37
| 10. Panathinaikos
| 25
| 12
| 13
| 1977
| 1974
| 3
| 37
| 11. Bayern Münih
| 25
| 12
| 13
| 1956
| 1990
| -34
| 37
| 12. Zalgiris
| 25
| 10
| 15
| 1931
| 1940
| -9
| 35
| 13. Khimki
| 25
| 9
| 16
| 1956
| 2019
| -63
| 34
| 14. Herbalife Gran Canaria
| 25
| 6
| 19
| 1947
| 2218
| -271
| 31
| 15. Buducnost VOLI
| 25
| 6
| 19
| 1867
| 2119
| -252
| 31
| 16. Darüşşafaka Tekfen
| 25
| 3
| 22
| 1850
| 2127
| -277
| 28
Kaynak: AA