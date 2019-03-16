Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında İspanya temsilcisi Barcelona Lassa'yı 88-82 yenerek normal sezonu lider bitirme yolunda önemli bir avantaj yakaladı.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna 26. hafta müsabakalarıyla devam edildi.
Lider Fenerbahçe Beko, son çeyrekte gösterdiği performansla sahasında Barcelona Lassa'yı yenerek galibiyet sayısını 22'ye yükseltti. En yakın takipçisi CSKA Moskova'nın sahasında Panathinaikos'a yenilmesiyle, normal sezonun bitimine 4 maç kala Rus ekibiyle arasındaki galibiyet farkını 2'ye yükseltti.
Bir diğer Türk temsilcisi Anadolu Efes ise İsrail deplasmanında ilk 4'e girme yolunda çok kritik bir galibiyete imza attı. Maccabi FOX'u 79-71 yenen Ergin Ataman'ın öğrencileri, 4. sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Ligde 5. sıradaki Barcelona Lassa'yla galibiyet farkını 2'ye çıkaran lacivert-beyazlılar, ilk 4'te yer alıp play-off'larda saha ve seyirci avantajını yakalama adına da büyük bir adım attı.
Darüşşafaka Tekfen ise İspanya deplasmanında Herbalife Gran Canaria'ya 84-64 yenilerek üst üste 6, toplamda da 23. yenilgisini yaşadı. Yeşil-siyahlıların bu yenilgiyle 16. ve son sırada kaldı.
Sonuçlar
Khimki (Rusya) - Real Madrid (İspanya): 75-100
Zalgiris (Litvanya) - Bayern Münih (Almanya): 85-79
Maccabi FOX (İsrail) - Anadolu Efes: 71-79
AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Olympiacos (Yunanistan): 66-57
Herbalife Gran Canaria (İspanya) - Darüşşafaka Tekfen: 84-64
CSKA Moskova (Rusya) - Panathinaikos (Yunanistan): 77-78
Fenerbahçe Beko - Barcelona Lassa (İspanya): 88-82
Baskonia (İspanya) - Buducnost VOLI (Karadağ): 82-62
Puan durumu:
Barcelona, basketbol, Avrupa, Türk Hava Yolları, Spor
| Takımlar
| O
| G
|M
| AS
| YS
| Av.
| P
| 1. Fenerbahçe Beko
| 26
| 22
| 4
| 2178
| 1935
| 243
| 48
| 2. CSKA Moskova
| 26
| 20
| 6
| 2278
| 2101
| 177
| 46
| 3. Real Madrid
| 26
| 20
| 6
| 2250
| 2001
| 249
| 46
| 4. Anadolu Efes
| 26
| 17
| 9
| 2190
| 2055
| 135
| 43
| 5. Barcelona Lassa
| 26
| 15
| 11
| 2016
| 1988
| 28
| 41
| 6. Baskonia
| 26
| 14
| 12
| 2123
| 2046
| 77
| 40
| 7. AX Armani Exchange Olimpia Milan
| 26
| 14
| 12
| 2244
| 2208
| 36
| 40
| 8. Olympiakos
| 26
| 13
| 13
| 2003
| 1996
| 7
| 39
| 9. Panathinaikos
| 26
| 13
| 13
| 2055
| 2051
| 4
| 39
| 10. Maccabi FOX
| 26
| 12
| 14
| 2052
| 2057
| -5
| 38
| 11. Bayern Münih
| 26
| 12
| 14
| 2035
| 2075
| -40
| 38
| 12. Zalgiris
| 26
| 11
| 15
| 2016
| 2019
| -4
| 37
| 13. Khimki
| 26
| 9
| 17
| 2031
| 2119
| -88
| 35
| 14. Herbalife Gran Canaria
| 26
| 7
| 19
| 2031
| 2282
| -251
| 33
| 15. Buducnost VOLI
| 26
| 6
| 20
| 1929
| 2201
| -272
| 32
| 16. Darüşşafaka Tekfen
| 26
| 3
| 23
| 1914
| 2211
| -297
| 29
Kaynak: AA