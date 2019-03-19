Anadolu Efes, CSKA Moskova'ya 80-78 Mağlup Oldu

THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 80-78 kaybetti. Lacivert-beyazlılar, bu sonuçla 10. kez mağlup oldu. Konuk ekip ise 21. kez sahadan galip ayrıldı.

Anadolu Efes, karşılaşmaya taraftarının desteğiyle etkili başladı. Oyunun iki yönünü tempolu oynayan ve pota altını iyi kullanan lacivert-beyazlılar, 3. dakikayı 7-2 önde geçti. Rodriguez'le hücumda ritmini bulan ve hızlı hücumlardan skor üreten CSKA Moskova, 8. dakikada öne geçti: 14-15. Çeyreğin sonunda sert savunmayı ön plana çıkaran Anadolu Efes, birinci periyodu 20-15 üstün tamamladı. İkinci çeyreğin ilk bölümü Dunston ve Hines'ın karşılıklı basketlerine sahne oldu. Rusya ekibi, boyalı alanı savunmakta zorlanan Anadolu Efes karşısında 17. dakikayı 33-31 önde geçti. Üstünlüğünü sürdüren CSKA Moskova, devreyi 40-35 önde kapattı.

CSKA MOSKOVA SON ÇEYREĞE ÖNDE GİRDİ

İkinci yarı tempolu başlarken, hücumda Anadolu Efes'i durduran ve topu iyi paylaşarak sayılar bulan CSKA Moskova, 25. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 40-51. Micic, Dunston ve Anderson'ın arka arkaya bulduğu sayılarıyla hücumda ritmini artıran Anadolu Efes, 27. dakikada farkı 5 sayıya düşürdü: 48-53. Larkin'le periyodun sonunda skor üreten lacivert-beyazlı takıma uzun oyuncularıyla cevap veren Rus ekibi, son çeyreğe 61-58 üstün girdi.

EFES 5 SANİYE KALA KAYBETTİ

Son çeyreğe iyi bir başlangıç yapan Anadolu Efes, Larkin'in üç sayılık basketiyle 32. dakikada beraberliği (63-63) yakaladı. Karşılıklı top kayıplarının yapıldığı bölümde Clyburn, Higgins ve de Colo ile sayılar bulan CSKA Moskova, 9-0'lık seriyle 35. dakikada farkı yeniden açtı: 63-72. Mücadelenin son anları büyük çekişmeye sahne olurken Anadolu Efes, bitime 59 saniye kala Simon'un dış atış isabetiyle yeniden eşitliği sağladı: 76-76. Lacivert-beyazlı ekibin sert savunmasına rağmen Higgins ile sayı bulan Rusya temsilcisi, 44 saniye kala 78-76 öne geçti. Faul hakkını dolduran rakibi karşısında serbest atış çizgisine giden Anadolu Efes, bitime 5 saniye kala Simon'un basketleriyle skoru 78-78'e getirdi. Son hücumda Higgins'le pota altından sayı bulan CSKA Moskova, müsabakayı 80-78 kazandı.

Kaynak: AA