Khimki'yi Deviren Darüşşafaka, 6 Maç Sonra Galip Geldi

Darüşşafaka Tekfen, THY Avrupa Liginde Khimki'yi 91-85 mağlup etti. Karşılaşmaya iyi başlayan Darüşşafaka Tekfen, top kayıplarının ardından ritmini kaybetti ve 5. dakika 8-8'lik eşitlikle geçildi. Yeşil-siyahlıların Evans'la kaydettiği basketlere boyalı alanda Monia ve Mickey'in kolay sayılarıyla karşılık veren Khimki, birinci periyodu 23-17 önde bitirdi.

İkinci çeyreğe üç sayılık basketlerle giriş yapan Rusya ekibi, 11. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 17-29. Ardından savunmada ve hücumda toparlanan Darüşşafaka Tekfen, Douglas ve Evans'ın etkili performansıyla 16-0'lık seri yakaladı ve Khimki karşısında 15. dakikada skoru 33-29'a getirdi. Periyodun orta bölümü Shved ve Douglas'ın karşılıklı sayılarına sahne oldu. Çeyreğin son anlarında hızlı hücumdan Peiners'le sayılar bulan ev sahibi takım, soyunma odasına 48-46 üstün gitti.

KHİMKİ SON PERİYODA ÖNDE GİRDİ

İkinci yarıya pota altını etkili kullanarak başlayan Darüşşafaka Tekfen, Mert Akay, Evans, Eric ve Kidd'in sayılarıyla 23. dakikada farkı 11 sayıya (57-46) çıkardı. Markovic'in asistleriyle aynı şekilde pota altında Jenkins ve Mickey'le basketler kaydeden Khimki, 27. dakikada farkı 3 sayıya düşürdü: 57-54. Yeşil-siyahlı ekibin top kayıplarının ardından Shved'le skor üreten Rusya temsilcisi, üçüncü çeyreği 65-63 önde tamamladı.

DAÇKA SERBEST ATIŞ ÇİZGİSİNDE HATA YAPMADI

Mücadelenin son çeyreği karşılıklı basketlerle başladı. Khimki savunmasını Eric'le zorlayan Darüşşafaka Tekfen, pota altından ve üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle 34. dakikayı 76-70 önde geçti. Eric'le boyalı alandaki etkinliğini sürdüren ev sahibi ekip, son 2,5 dakikaya da 84-78 üstün girdi. Son bölümde boş atışlardan yararlanamayan yeşil-siyahlılar karşısında Shved ve Mickey ile isabetler bulan konuk ekip, bitime 24 saniye kala farkı 2 sayıya indirdi: 87-85. Son hücumdan yararlanamayan Khimki önünde serbest atış çizgisinde hata yapmayan Darüşşafaka Tekfen, maçı 91-85 kazandı.

Kaynak: AA