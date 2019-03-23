Basketbol THY Avrupa
Ligi'nde 28. hafta maçlarının ardından Fenerbahçe Beko
liderliğini sürdürdü.
Deplasmanda Rusya
'nın CSKA Moskova
ekibine 70-68 yenilen sarı-lacivertliler, ligdeki 5. mağlubiyetini yaşadı.
Rusya temsilcisini ligin ilk yarısında sahasında 79-75 mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe Beko, rakibine ikili averajda üstünlük sağladı.
Bir diğer Türk temsilcisi Anadolu Efes
, Karadağ
'ın Buducnost VOLI takımını deplasmanda 91-84 mağlup ederek normal sezonu 4. sırada bitirmeyi garantiledi.
Ligde herhangi bir iddiası bulunmayan Darüşşafaka Tekfen
ise deplasmanda Zalgiris'e 94-67 yenilerek 4 galibiyetle son sırada kaldı.
Sonuçlar
CSKA Moskova (Rusya) - Fenerbahçe Beko: 70-68
Buducnost VOLI (Karadağ) - Anadolu Efes: 84-91 Bayern Münih
(Almanya
) - Barcelona Lassa
(İspanya
): 73-71 Herbalife Gran Canaria
(İspanya) - Olympiakos
(Yunanistan
): 90-67 Khimki
(Rusya) - Maccabi FOX (İsrail
): 71-76
Zalgiris (Litvanya
) - Darüşşafaka Tekfen: 94-67 Baskonia
(İspanya) - Real Madrid
(İspanya): 86-76
AX Armani Exchange Olimpia Milan
(İtalya
) - Panathinaikos
(Yunanistan): 83-95
Puan durumu
Fenerbahçe, basketbol, Avrupa, Türk Hava Yolları, Spor
| Takımlar
| O
| G
| M
| AS
| YS
| Av.
| P
| 1. Fenerbahçe Beko
| 28
| 23
| 5
| 2322
| 2072
| 250
| 51
| 2. CSKA Moskova
| 28
| 22
| 6
| 2428
| 2247
| 181
| 50
| 3. Real Madrid
| 28
| 21
| 7
| 2418
| 2176
| 242
| 49
| 4. Anadolu Efes
| 28
| 18
| 10
| 2359
| 2219
| 140
| 46
| 5. Barcelona Lassa
| 28
| 16
| 12
| 2180
| 2125
| 55
| 44
| 6. Baskonia
| 28
| 15
| 13
| 2279
| 2194
| 85
| 43
| 7. Panathinaikos
| 28
| 15
| 13
| 2222
| 2204
| 18
| 43
| 8. AX Armani Exchange Olimpia Milan
| 28
| 14
| 14
| 2416
| 2395
| 21
| 42
| 9. Olympiakos
| 28
| 14
| 14
| 2159
| 2155
| 4
| 42
| 10. Zalgiris
| 28
| 13
| 15
| 2195
| 2169
| 26
| 41
| 11. Maccabi FOX
| 28
| 13
| 15
| 2211
| 2213
| -2
| 41
| 12. Bayern Münih
| 28
| 13
| 15
| 2177
| 2235
| -58
| 41
| 13. Khimki
| 28
| 9
| 19
| 2187
| 2286
| -99
| 37
| 14. Herbalife Gran Canaria
| 28
| 8
| 20
| 2185
| 2442
| -257
| 36
| 15. Buducnost VOLI
| 28
| 6
| 22
| 2080
| 2368
| -288
| 34
| 16. Darüşşafaka Tekfen
| 28
| 4
| 24
| 2072
| 2390
| -318
| 32
Kaynak: AA