Fenerbahçe Beko, Real Madrid'e 80-77 yenildi!

THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanyol ekibi Real Madrid'e 81-77 mağlup oldu. Saha ve seyirci avantajıyla karşılaşmaya tempolu başlayan Real Madrid, rakibinin top kayıplarını da iyi değerlendirerek ilk beş dakikayı 14-4 önde geçti. Taylor'ın skorer oyunuyla farkı 15 sayıya kadar (19-4) çıkaran İspanyol temsilcisi, ilk periyodu 30-21 üstün tamamladı. İkinci periyoda daha iyi başlayan ve yeni transferleri de Colo ve Williams'ın etkili performansıyla oyuna ağırlığını koymaya başlayan sarı-lacivertli ekip, rakibini 5 sayıda tuttuğu altı dakikalık bölümde farkı iki sayıya kadar (35-33) indirdi. Bu çeyrekte 13 sayı üretebilen Real Madrid, soyunma odasına 43-42 önde gitti.

SON ÇEYREK NEFES KESTİ

Fenerbahçe Beko, üçüncü periyodun hemen başında Melih Mahmutoğlu'nun basketiyle mücadelede ilk kez öne geçti: 43-44. Rakibinin sayı bulmakta zorlandığı bu bölümde Randolph ve Fernandez ile 11 sayılık seri yakalayan ev sahibi ekip, 25. dakikada durumu 54-44 yaptı. Farkın kapanmasına izin vermeyen Madrid ekibi, son periyoda 64-55 üstün girdi. Son üç dakikada skoru 73-73'e getiren ve yeniden maça ortak olan Fenerbahçe Beko, kalan bölümde rakibini durdurmakta zorlandı ve salondan 81-77 mağlup ayrıldı. THY Avrupa Ligi'nde iki takımın 20. kez karşı karşıya geldiği maçta Real Madrid, 12. galibiyetini aldı.

DE COLO MAÇIN EN SKORER İSMİ OLDU

40 dakika boyunca sahada kalan sarı-lacivertli oyuncu Derrick Williams, 19 sayı, 10 ribauntla double double yaptı. Bir diğer oyuncu de Colo da 22 sayıyla karşılaşmanın skoreri oldu. İspanyol ekibinde ise Jeffery Taylor 19 sayı kaydetti.