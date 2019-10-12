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Basketbol: THY Avrupa Ligi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde son şampiyon Rusya temsilcisi CSKA Moskova liderliğini sürdürdü.

12.10.2019 10:18Basketbol: THY Avrupa Ligi
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde son şampiyon Rusya temsilcisi CSKA Moskova liderliğini sürdürdü.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci hafta maçları tamamlandı.
Kupanın son finalisti Anadolu Efes, baştan sona çekişme içinde geçen mücadelenin ardından konuk ettiği Almanya ekibi ALBA Berlin'i uzatmada 106-105 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetine imza attı ve 12. sıraya yerleşti.
Lige iyi başlayamayan Fenerbahçe Beko ise deplasmanda Sırbistan ekibi Kızılyıldız mts'ye 68-56 yenilerek galibiyet hasretini iki maça çıkarırken, 15. sıraya kadar geriledi.
Son şampiyon Rusya temsilcisi CSKA Moskova, konuk ettiği Almanya ekibi Bayern Münih'i 79-68 yenerek 2'de 2 yaptı ve liderliğini sürdürdü.
Haftayı galibiyetle kapatan Barcelona, ASVEL, Khimki ve Real Madrid de 2'de 2 yaparak ligde üst sıralarda yer alan diğer takımlar oldu.
Sonuçlar

CSKA Moskova (Rusya) - Bayern Münih (Almanya): 79-68
Kızılyıldız mts (Sırbistan) - Fenerbahçe Beko: 68-56
ASVEL (Fransa) - Panathinaikos (Yunanistan): 79-78
Real Madrid (İspanya) - Maccabi FOX (İsrail): 86-85
Zenit (Rusya) - Barcelona (İspanya): 63-87
Khimki (Rusya) - Baskonia (İspanya): 79-76
Anadolu Efes - ALBA Berlin (Almanya): 106-105
Olympiakos (Yunanistan) - Valencia Basket (İspanya): 89-63
AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Zalgiris (Litvanya): 85-81
Puan durumu
TakımOGMASYSAv.P
1. CSKA Moskova220175139364
2. Barcelona220161127344
3. ASVEL220161141204
4. Khimki22016815994
5. Real Madrid22016716254
6. ALBA Berlin211180160203
7. Baskonia21114613793
8. Kızılyıldız mts21115014373
9. Olympiakos21115214573
10. Panathinaikos21116516143
11. Bayern Münih21114614333
12. Anadolu Efes211159169-103
13. AX Armani Exchange Olimpia Milan211149159-103
14. Maccabi FOX202168175-72
15. Fenerbahçe Beko202133149-162
16. Zalgiris202139155-162
17. Zenit202128172-442
18. Valencia Basket202134185-512

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Kaynak: AA

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