Anadolu Efes, Valencia Basket'i 83-78 yendi!

Türkiye'yi Avrupa Liginde temsil eden Anadolu Efes, İspanya deplasmanında Valencia ile karşılaşırken mücadeleden 83-78 galip ayrıldı. Efes, bu sonuçla birlikte 2. galibiyetini elde etmiş oldu. Lacivert-beyazlı ekipte Krunoslav Simon 19 sayıyla oynarken Peters ve Micic de 15 sayıyla galibiyette önemli pay sahibi oldu.

EFES İKİNCİ YARIDA AÇILDI

Valencia kentindeki La Fonteta Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan ev sahibi Valencia Basket, ilk çeyreğini 27-23 önde geçtiği mücadelenin devre arasına da 46-39 üstünlükle girdi. İkinci yarıda savunmasını sertleştiren ve daha organize hücumlar gerçekleştiren Anadolu Efes, üçüncü periyotu 69-63 önde kapattı.

DUBLJEVİC MAÇIN EN SKORER İSMİ OLDU

Son çeyrekte de aradaki skor farkını koruyan konuk ekip, mücadeleden 83-78 galip ayrıldı. Karşılaşmayı 22 sayıyla tamamlayan Valencia Basket'ten Bojan Dubljevic, maçın en skorer oyuncusu oldu.