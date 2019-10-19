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Basketbol: THY Avrupa Ligi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile Barcelona, ilk 3 karşılaşmadan galip ayrılan takımlar olurken, İspanya temsilcisi averajla lider durumda.

19.10.2019 10:14Basketbol: THY Avrupa Ligi
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile Barcelona, ilk 3 karşılaşmadan galip ayrılan takımlar olurken, İspanya temsilcisi averajla lider durumda.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda üçüncü hafta maçları tamamlandı.
Lige iyi başlayamayan Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Baskonia'yı 87-80 yenerek ligde bu sezon ilk galibiyetini aldı.
Organizasyonun son finalisti Anadolu Efes ise deplasmanda Valencia Basket'i 83-78 mağlup ederek ligde beşinciliğe yükseldi.
Haftayı zirvede bitiren Barcelona, ağırladığı ALBA Berlin'i 103-84 yendi. Son şampiyon CSKA Moskova ise sahasında Khimki'yi 99-86 ile geçerek 3'te 3 yapan bir diğer takım oldu.
Sonuçlar
CSKA Moskova (Rusya) - Khimki (Rusya): 99-86
Zalgiris (Litvanya) - Real Madrid (İspanya): 86-73
Fenerbahçe Beko - Baskonia (İspanya): 87-80
Maccabi FOX (İsrail) - Kızılyıldız mts (Sırbistan): 84-69 (Uzatma sonunda)
Bayern Münih (Almanya) - ASVEL (Fransa): 104-63
Panathinaikos (Yunanistan) - AX Armani Exchange Milan (İtalya): 78-79
Olympiakos (Yunanistan) - Zenit (Rusya): 68-77 (Uzatma sonunda)
Barcelona (İspanya) - ALBA Berlin (Almanya): 103-84
Valencia (İspanya) - Anadolu Efes: 78-83
Puan durumu

Takım
OG MASYSAv. P
1.Barcelona 330264211536
2.CSKA Moskova 330274225496
3.Bayern Münih 321250206445
4. Khimki321254258-45
5. Anadolu Efes321242247-55
6. Real Madrid321240248-85
7. AX Armani Exchange Olimpia Milan321228237-95
8. ASVEL3 21224245-215
9. Kızılyıldız mts31221721074
10. Olympiakos 31 221620974
11. Panathinaikos 31224324034
12. Baskonia 312226224 24
13. ALBA Berlin31226426314
14. Zalgiris 312225228-34
15.Maccabi FOX 312235242-74
16. Fenerbahçe Beko312220229-94
17. Zenit312192 236-444
18.Valencia Basket 303212268-563

Türk Hava Yolları, basketbol, Moskova, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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