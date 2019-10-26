Fenerbahçe Beko, Milan'a 87-74 yenildi!

THY Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'a 87-74 yenildi. Sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon dördüncü maçında üçüncü mağlubiyetini alırken, İtalyan ekibi sahadan 3. kez galip ayrıldı.

FENERBAHÇE'DE LAUVERGNE VE VESELY 14 SAYIYLA OYNADI

Fenerbahçe'nin en skorer oyuncuları 14'er sayıyla Joffrey Lauvergne ve Jan Vesely olurken; Nando de Colo 12, Derrick Williams ile Melih Mahmutoğlu 8, Kostas Sloukas 7, Gigi Datome 5, Tarık Biberovic 4 ve Ali Muhammed 2 sayı üretti.

30 EKİM'DE RAKİP MACCABİ TEL AVİV

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 30 Ekim Çarşamba günü Maccabi Fox Tel Aviv ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, 1 Kasım Cuma günü ise Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Zalgris Kaunas'ı konuk edecek.