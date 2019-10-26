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Basketbol: THY Avrupa Ligi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde namağlup takımlardan CSKA Moskova lider, Barcelona ise ikinci sırada yer aldı.

26.10.2019 10:56Basketbol: THY Avrupa Ligi
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde namağlup takımlardan CSKA Moskova lider, Barcelona ise ikinci sırada yer aldı.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda dördüncü hafta maçları tamamlandı.

Anadolu Efes, konuk ettiği İspanya temsilcisi Real Madrid'i 76-60 mağlup ederek ligdeki üçüncü galibiyetine imza attı ve üçüncü sıraya kadar yükseldi.
Sezona iyi başlayamayan Fenerbahçe Beko ise deplasmanda İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan'a 87-74 yenilerek ligde üçüncü mağlubiyetini alırken, 16. sırada kaldı.
Son şampiyon Rusya temsilcisi CSKA Moskova, konuk olduğu Almanya ekibi ALBA Berlin'i 82-66, İspanya'dan Barcelona ise deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını 73-65 yenerek namağlup unvanlarını sürdürdü.
Sonuçlar

Zenit (Rusya) - Panathinaikos (Yunanistan): 79-89
Anadolu Efes - Real Madrid (İspanya): 76-60
Maccabi FOX (İsrail)- Valencia Basket (İspanya): 76-63
Bayern Münih (Almanya) - Khimki (Rusya): 74-87
Kızılyıldız mts (Sırbistan) - Barcelona (İspanya): 65-73
Zalgiris (Litvanya) - ASVEL (Fransa): 70-56
ALBA Berlin (Almanya) - CSKA Moskova (Rusya): 66-82
AX Armani Exchange Milan (İtalya) - Fenerbahçe Beko: 87-74
Baskonia (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan): 82-66
Puan durumu
TakımOGMASYSAv.P
1. CSKA Moskova440356291 658
2. Barcelona 44033727661 8
3. Anadolu Efes 4 31318307117
4. Khimki 4 3134133297
5. AX Armani Exchange Milan 43131531147
6. Bayern Münih 4 2 2324293316
7. Baskonia 4 22308290186
8. Panathinaikos 4 22332319136
9. Zalgiris 4 22295284116
10. Maccabi FOX 42231130566
11. Real Madrid 4 22300324-246
12. ASVEL 4 22280315 -35 6
13. Kızılyıldız mts 4 13282283-15
14. Olympiakos 4 13282291-9 5
15. ALBA Berlin4 1 3330345-155
16. Fenerbahçe Beko 4 13294316-225
17. Zenit413271325-545
18. Valencia Basket404275344-694

Türk Hava Yolları, basketbol, Moskova, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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