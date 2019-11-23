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Basketbol: THY Avrupa Ligi

Salon: AstroballeHakemler: Damir Javor (Hırvatistan), Spiros Gkontas (Yunanistan), Jordi Aliaga (İspanya)ASVEL: Maledon 7, Diot, Kahudi 7, Jean-Charles 15, Jekiri 12, Taylor 3, Lomazs, Galliou, Noua 8, Bako 2, Lighty 18Fenerbahçe Beko: Sloukas 8, Melih Mahmutoğlu 14, Williams 17, Datome 3,...

23.11.2019 01:16 | Son Güncelleme: 23.11.2019 01:16Basketbol: THY Avrupa Ligi
Salon: Astroballe
Hakemler: Damir Javor ( ), Spiros Gkontas ( ), Jordi Aliaga ( )
ASVEL: Maledon 7, Diot, Kahudi 7, Jean-Charles 15, Jekiri 12, Taylor 3, Lomazs, Galliou, Noua 8, Bako 2, Lighty 18
Fenerbahçe : Sloukas 8, Melih Mahmutoğlu 14, Williams 17, Datome 3, Ahmet Düverioğlu, Kalinic 6, Ali Muhammed 13, Lauvergne 6, Stimac 21
1. Periyot: 16-19
Devre: 36-48
3. Periyot: 52-67
Beş faulle çıkanlar: 35.51 Datome (Fenerbahçe Beko), 36.47 Maledon (ASVEL)
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Fransa'nın ASVEL takımını deplasmanda 88-72 mağlup etti.
Bu sezon ligde 3. galibiyetini elde eden Fenerbahçe Beko, deplasmanda ilk kez kazandı.

Hırvatistan, Yunanistan, İspanya, Beko, Spor

Kaynak: AA

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