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Basketbol: THY Avrupa Ligi

THY Avrupa Ligi'nde 10. hafta geride kalırken, Anadolu Efes zirve yarışını sürdürdü.

23.11.2019 09:56 | Son Güncelleme: 23.11.2019 09:56Basketbol: THY Avrupa Ligi
THY Ligi'nde 10. hafta geride kalırken, Anadolu Efes zirve yarışını sürdürdü.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda onuncu hafta maçları tamamlandı.
Sezona iyi başlayan son finalistlerden Anadolu Efes, deplasmanda İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan ile karşılaştı. Müsabakayı 81-76 kazanan lacivert-beyazlı ekip, 8. galibiyete ulaştı ve averajla 2. sıradaki yerini korudu.
Avrupa Ligi'nde istediği performansı sergileyemeyen Beko, Fransa'nın ASVEL takımına konuk oldu. Sarı-lacivertli ekip, müsabakayı 88-72 kazanarak 3. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe, bu galibiyetle 18 takımlı ligde averajla 16. sıraya yükseldi.
Lider Barcelona ise sahasında İsrail temsilcisi Maccabi FOX'u 96-73 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Haftanın sonuçları
THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Zalgiris (Litvanya) - Kızılyıldız mts (Sırbistan): 59-61
ALBA Berlin (Almanya) - Olympiakos (Yunanistan): 80-99
AX Armani Exchange Milan (İtalya) - Anadolu Efes: 76-81
Valencia (İspanya) - Khimki (Rusya): 89-84
Bayern Münih (Almanya) - Panathinaikos (Yunanistan): 75-87
ASVEL (Fransa) - Fenerbahçe Beko: 72-88
Barcelona (İspanya) - Maccabi FOX (İsrail): 96-73
Baskonia (İspanya) - Zenit (Rusya): 70-60
Real Madrid (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya): 97-81
Puan durumu
Ligde 10. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
TakımO G M AS YS Av. P
1- Barcelona 1082844 744 100 18
2- Anadolu Efes10 828207784218
3- Real Madrid 10 7 38337835017
4- AX Armani Exchange Milan 10 738077891817
5- Maccabi FOX10 648467747216
6- CSKA Moskova10 648277596816
7- Panathinaikos10 648568203616
8- Khimki10 64856853316
9- Baskonia10 557717403115
10- ASVEL10 55706768-6215
11- Olympiakos10 46762785-2314
12- Bayern Münih10 46777813-3614
13- Valencia10 46778820-4214
14- Zalgiris10 37740745-513
15- Kızılyıldız mts 10 37708738-3013
16- Fenerbahçe Beko10 37736793-5713
17- ALBA Berlin 10 37818882-6413
18- Zenit10 28714815-10112

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Fenerbahçe, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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