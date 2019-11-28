Haberler » Spor » Basketbol: THY Avrupa Ligi - Spor

Basketbol: THY Avrupa Ligi

Salon: Ülker Spor ve EtkinlikHakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Carmelo Paternico (İtalya), Carlos Cortes (İspanya)Fenerbahçe Beko: Sloukas 19, Melih Mahmutoğlu 19, Datome 20, Williams 12, Ahmet Düverioğlu 10, Tarık Biberovic, Berkay Candan, Ali Muhammed, Lauvergne 7, Stimac 2Khimki: Jovic...

28.11.2019 22:40 | Son Güncelleme: 28.11.2019 22:40Basketbol: THY Avrupa Ligi
Salon: Ülker ve Etkinlik
Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Carmelo Paternico (İtalya), Carlos Cortes ( )
: Sloukas 19, Melih Mahmutoğlu 19, Datome 20, Williams 12, Ahmet Düverioğlu 10, Tarık Biberovic, Berkay Candan, Ali Muhammed, Lauvergne 7, Stimac 2
Khimki: Jovic 2, Bertans 3, Timma 26, Gill 18, Booker 9, Kramer 2, Zaytsev, Jerebko 10, Evans 6
1. Periyot: 28-24
Devre: 44-49
3. Periyot: 65-55
Beş faulle oyundan çıkanlar: 37.13 Datome (Fenerbahçe Beko), 38.46 Timma (Khimki)
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında konuk ettiği Rusya temsilcisi Khimki'yi 89-76 yendi.
Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci kez ilk defa kazanan Fenerbahçe Beko, galibiyet sayısını 4'e yükseltti. Khimki ise üst üste üçüncü, toplamda ise beşinci yenilgisini aldı.
Karşılaşmaya 5-0'lık seriyle başlayan Khimki'ye 3 sayı çizgisinin gerisinden 5'te 5 atarak cevap veren Fenerbahçe Beko, 7. dakikada 21-12'lik üstünlük yakaladı. Tempolu geçen ilk çeyreği Fenerbahçe Beko, 28-24 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte Timma'yla üst üste sayılar bulan Khimki, 22. dakikada maça dengeyi getirdi: 30-30. Evans'ı pota altında topla iyi buluşturarak sayılar bulan Khimki, 18. dakikada 42-41 öne geçti. Timma'nın 24 sayı kaydettiği ilk yarıyı Khimki, 49-44 üstün bitirdi.
Üçüncü çeyreğe 8-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, 23. dakikada 52-49 öne geçti. Taraftarının desteğini arkasına alarak savunmasını sertleştiren Fenerbahçe Beko, 29. dakikada farkı çift hanelere kadar taşıdı: 63-53. Sarı-lacivertliler, final periyoduna 65-55 önde girdi. İlk yarı potasında 49 sayı gören Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyrekte rakibine sadece 6 sayı imkanı tanıdı.
Final periyoduna Melih Mahmutoğlu'nun 3 sayılık basketleriyle başlayan Fenerbahçe Beko, 36. dakikada 11 sayılık üstünlük kurdu: 81-70. Sarı-lacivertliler, üstünlüğünü korudu ve sahadan 89-76 galip ayrıldı.

Melih Mahmutoğlu, Fenerbahçe, İspanya, Beko, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
23:46 Okan Buruk: Almanya'da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz
23:42 Okan Buruk: "En kötü yaptığımız şey defans yapamamaktı"
23:40 Medipol Başakşehir - Roma maçından kareler -2-
23:40 Maçın ardından
23:37 THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 89 - Khimki Moskova: 76
23:24 Medipol Başakşehir, Roma'ya 3-0 yenildi!
23:00 Başakşehir, Avrupa'da 3 maç sonra yenildi
22:52 Beşiktaş, Bratislava galibiyeti sonrası 570 bin euro kazandı
22:43 Oğuzhan Özyakup'a tribünlerden tepki
22:26 Başakşehir-Roma maçında yabancı madde Pellegrini'ye isabet etti!
21:04 Tevfik Göksu'dan İBB yönetiminin su zammı teklifine tepki: Seçimde siz İstanbulluları kandırdınız mı?
20:23 Gaziantep'te karısına sokak ortasından şiddet uygulayan koca serbest bırakıldı
19:46 215 bin liraya aldığı sıfır araba boyalı çıktı!
17:19 Yusuf Yazıcı'dan hayal kırıklığı yaratan performans!
15:29 Cem Uzan, Türkiye'ye dönecek mi? Avukatı açıklama yaptı: Yeniden yargılanması için başvurduk
28.11.2019 23:49:05