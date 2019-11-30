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Basketbol: THY Avrupa Ligi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 11. hafta geride kalırken, Anadolu Efes zirveye oturdu.

30.11.2019 10:42 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:42Basketbol: THY Avrupa Ligi
THY Ligi'nde 11. hafta geride kalırken, Anadolu Efes zirveye oturdu.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 11. hafta maçları tamamlandı.
Sezona iyi başlayan son finalist Anadolu Efes, evinde Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşılaştı. Müsabakayı 104-75 kazanan lacivert-beyazlı ekip, ligdeki 9. galibiyetine ulaştı ve liderlik koltuğunu Barcelona'dan devraldı.
Avrupa Ligi'nde üst üste 5. maçını kazanan Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu ABD'li Shane Larkin, Bayern Münih karşısında 49 sayı kaydederek organizasyon tarihinde bir maçta en fazla sayı üreten oyuncu rekorunu kırdı.
Sezona istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe Beko ise ağırladığı Rusya temsilcisi Khimki'yi 89-76 mağlup etti.
Bu sonuçla üst üste ikinci, toplamda 4. galibiyetine ulaşan sarı-lacivertli ekip, 18 takımlı ligde averajla 13. sıraya yükseldi.
Geçen haftayı lider tamamlayan İspanyol takımı Barcelona ise sahasında Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 96-67 yenildi.
THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Fenerbahçe Beko - Khimki (Rusya): 89-76
Kızılyıldız mts (Sırbistan) - Valencia: 76-73
ALBA Berlin (Almanya) - Zalgiris (Litvanya): 69-62
Panathinaikos (Yunanistan) - Baskonia (İspanya): 100-68
Maccabi FOX (İsrail) - ASVEL (Fransa): 93-62
Zenit (Rusya) - Real Madrid (İspanya): 71-86
Anadolu Efes - Bayern Münih (Almanya): 104-75
Olympiakos (Yunanistan) - AX Armani Exchange Milan (İtalya): 91-70
Barcelona (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya): 67-96
Puan Durumu
TakımOGMASYSAv.P
1. Anadolu Efes 11929248537120
2. Barcelona 1183911 840 7119
3. Real Madrid 1183919 85465 19
4. Maccabi FOX 1174939836 10318
5. CSKA Moskova 11749238269718
6. Panathinaikos 11 74956 888 68 18
7. AX Armani Exchange Milan 1174877880-318
8. Khimki 1165932 942 -10 17
9. Baskonia 1156839840 -116
10. Olympiakos 115 6 853 855 -216
11. ASVEL 1156768861-9316
12. Kızılyıldız mts
1147784 811 -27 15
13. Fenerbahçe Beko1147825869-4415
14. Valencia 1147851 896 -4515
15. ALBA Berlin 1147887944-57 15
16. Bayern Münih 1147852 917 -6515
17. Zalgiris 1138802814-1214
18. Zenit 112 9785 901 -116 14

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, basketbol, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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