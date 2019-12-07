Haberler » Spor » Basketbol: THY Avrupa Ligi - Spor

Basketbol: THY Avrupa Ligi

Salon: Buesa ArenaHakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Anne Panther (Almanya), Michele Rossi (İtalya)Kirolbet Baskonia Vitoria: Gonzalez, Henry, Fall 4, Stauskas 16, Shengelia 20, Vildoza 5, Diop 8, Shields 16, Eric 8.

07.12.2019 00:44 | Son Güncelleme: 07.12.2019 00:44Basketbol: THY Avrupa Ligi
Salon: Buesa Arena
Hakemler: Christos Christodoulou ( ), Anne Panther ( ), Michele Rossi (İtalya)
Kirolbet Baskonia Vitoria: Gonzalez, Henry, Fall 4, Stauskas 16, Shengelia 20, Vildoza 5, Diop 8, Shields 16, Eric 8.
Anadolu Efes: Beaubois 12, Singleton 13, Pleiss 6, Micic 13, Simon, Larkin 24, Sertaç Şanlı 18, Anderson 6, Peters 10.
1. Periyot: 16-26
Devre: 35-55
3. Periyot: 53-76
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında deplasmanda İspanya'nın Kirolbet Baskonia Vitoria takımını 102-77 yenerek, liderliğini korudu.
Karşılaşmanın başından itibaren rakibine üstünlük kuran Anadolu Efes, bu sezon 3. kez 100'ün üzerinde sayı attı.
Sahadan 25 sayı farkla ayrılan Anadolu Efes'te Shane Larkin 24 sayı ile en skorer oyuncu oldu.
Ayrıca Anadolu Efes'te 16 dakika 50 saniye oyunda kalan Türk basketbolcu Sertaç Şanlı, 9 atışta yüzde yüz isabet oranıyla 18 sayı kaydetti.
Bu sonucun ardından baş antrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Anadolu Efes, liderliğini sürdürdüğü THY Avrupa Ligi'nde 10. galibiyetini aldı.
İspanyol takımı Baskonia Vitoria ise 7. kez sahadan yenik ayrıldı.

Saski Baskonia Vitoria, Yunanistan, Almanya, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

00:52 Inter ile Roma yenişemedi - Spor
00:44 Basketbol: THY Avrupa Ligi - Spor
00:05 Ferdi Kadıoğlu attı, sosyal medya yıkıldı! - Spor
23:58 Alba Berlin: 107-102 - Spor
23:58 Basketbolda maçın ardından - Spor
23:26 Max Kruse'nin dürüm yiyerek stattan ayrıldığı anlar kameralara yansıdı! - Spor
22:54 Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin ilk golü ofsayt - Spor
22:36 Emre Belözoğlu sinirden reklam panolarını tekmeledi! - Spor
22:30 Ferdi Kadıoğlu'nun Gençerbirliği maçındaki performansı alkış aldı - Spor
7.12.2019 01:07:30